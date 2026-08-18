El primer semestre del año cerró con un crecimiento destacado para los envíos peruanos: según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las exportaciones se expandieron un 34 % interanual en dicho período, alcanzando los US$54.000 millones. Al respecto, el titular del sector, Rogers Valencia, asegura a este Diario que se sostiene la meta trazada a inicios de año de llegar a los US$100.000 millones al cierre de este 2026.

En entrevista con El Comercio, Valencia aborda los riesgos que afronta el rubro agroexportador ante el fenómeno de El Niño, detalla los avances en los acuerdos comerciales que el Perú busca expandir y revela que el Gobierno ha solicitado a las navieras que operan en el país compartir las operaciones existentes de cabotaje, con el objetivo de impulsar mecanismos de apoyo a dichas iniciativas.

(Fotos de uso exclusivo de El Comercio). Fotógrafo: César Campos. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

- En marzo se planteó una meta de US$100.000 millones para las exportaciones peruanas este 2026, una cifra que marcaría un nuevo récord. ¿Se mantiene esta meta?

Se mantiene. Hace unos minutos conversaba con nuestra viceministra (Sayuri Bayona). Yo había revisado una cifra de aproximación de US$98.000 millones y, sin embargo, la meta de alcanzar los US$100.000 millones es un objetivo para el país en su conjunto.

- El primer semestre fue bueno, con crecimiento de doble dígito y cerca de US$54.000 millones en envíos peruanos. Pero el segundo semestre puede verse golpeado por El Niño. ¿Qué desafíos anticipan?

Efectivamente, tenemos buenos vientos y desafíos. Los precios de los minerales siguen muy altos y las proyecciones internacionales permiten pensar que continuarán en ese camino. También tenemos el buen viento de que los contratos con muchos países se han mantenido para la agroexportación. Tenemos la debilidad de El Niño y las debilidades logísticas de las que hemos venido conversando. Hay que trabajar en ambos frentes.

- ¿No ven que eso pueda afectar la meta proyectada?, ¿o el impacto sería más específico para las agroexportaciones?

Va a haber una afectación; no podemos ignorarlo, particularmente si El Niño interrumpe las cadenas logísticas. Hoy tuvimos una reunión con armadores y compañías navieras, con quienes estamos revisando en detalle cómo fortalecer la logística; particularmente, el cabotaje.

“Tenemos el buen viento de que los contratos con muchos países se han mantenido para la agroexportación. [Pero] va a haber una afectación; no podemos ignorarlo, particularmente si El Niño interrumpe las cadenas logísticas”

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo

- ¿Qué se viene en el ámbito del cabotaje y en su promoción?

Nos han explicado que hay navieras con barcos que parten del Callao, van a Paita; otros parten de Matarani y van a San Martín, en Pisco; suben al Callao y luego salen al extranjero. El cabotaje, para esos barcos, que ya tienen programas de tocar más de un puerto en el Perú, permitiría llenar bodega. Ya se está ampliando la oferta y entendemos que algunas compañías ya tienen esa alternativa. Hemos pedido que nos envíen la lista de operaciones existentes para saber cómo podemos, desde el ministerio, apoyar esta iniciativa de cabotaje.

- Actualmente nos vemos impactados por los aranceles del 12,5% que impuso EE.UU. contra diversas economías. ¿Se presentará ante el Congreso algún proyecto de ley para combatir la importación o producción de bienes asociados al trabajo forzoso, y así reducir el nivel de este arancel?

Sí. El documento ya venía de la administración anterior. Sin embargo, como país debemos entender que la relación entre el Perú y Estados Unidos es mucho más extensa que la relación comercial. Culturalmente, es un país con el que tenemos una relación de más de 200 años. Tenemos una cantidad importante de peruanos en Estados Unidos. También existe una relación de defensa, acuerdos mutuos y el TLC. Dentro de eso está el tema específico de la sustitución de un arancel de 10% por un arancel de 12,5%. A mí me interesaría trabajar para eliminar el arancel completo; no solo reducirlo en 2,5 puntos porcentuales. Esto es parte de las negociaciones.

Estados Unidos aplicará nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% a importaciones de 60 países y economías. Foto: EFE.

- ¿Han tenido conversaciones ya con Estados Unidos, o con el embajador Bernie Navarro?

El diálogo del Perú, como Estado, nunca se ha cortado. Yo no he tenido una conversación personal con el embajador, pero este es un tema de Estado a Estado y el Estado peruano sigue trabajando. Desde Mincetur hemos planteado la conformación de un grupo de alto nivel, que se llamaría gabinete económico, para trabajar el tema de manera articulada. El trabajo continúa. En Miami está el BAP Unión, y el embajador junto con una delegación importante participarán allí. Se tocarán temas comunes al Perú y Estados Unidos. Esta negociación continuará y estamos comprometidos con ello.

“Desde Mincetur hemos planteado la conformación de un grupo de alto nivel, que se llamaría gabinete económico, para trabajar el tema [de los aranceles] de manera articulada”.

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo

- Tenemos pendientes negociaciones para acuerdos comerciales con aproximadamente ocho países. ¿Cuáles están más próximos a cerrarse?

Tailandia está listo para ser firmado.

- ¿Cuándo se firmaría?

Tenemos que coordinarlo con la contraparte tailandesa. Luego tenemos el acuerdo ya firmado con Hong Kong, que debe entrar en vigor pronto. Tenemos también una optimización del tratado de libre comercio con China, que está en pleno trabajo. Costa Rica ha pedido incorporarse al CPTPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), que también es un espacio muy importante. El Perú tiene la ventaja de haber diversificado sus mercados en el mundo y tenemos que continuar en ese proceso.

- ¿En qué etapa está el acuerdo del TLC con la India, que ya tuvo casi diez rondas de negociación?

El acuerdo con la India está avanzado y en trabajo. Hay algunos temas en los que seguimos negociando. Es una negociación especializada en cuanto al acceso a segmentos de mercado.

- ¿Hay una previsión de cuándo podría culminar la negociación con dicho país?