Por Paola Villar S.

El primer semestre del año cerró con un crecimiento destacado para los envíos peruanos: según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las exportaciones se expandieron un 34 % interanual en dicho período, alcanzando los US$54.000 millones. Al respecto, el titular del sector, Rogers Valencia, asegura a este Diario que se sostiene la meta trazada a inicios de año de llegar a los US$100.000 millones al cierre de este 2026.

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