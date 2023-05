El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, indicó que, en el primer trimestre del 2023, las exportaciones peruanas de bienes no tradicionales crecieron 7,2% respecto al mismo periodo en el 2022, tras totalizar US$ 4 661 millones.

Según señaló, este crecimiento obedece a las mayores ventas de minerales no metálicos (+74 %), pesca (+30 %) y bienes agropecuarios (+9,5 %), que sumaron US$ 247 millones, US$ 620 millones y US$ 2 136 millones respectivamente.

“Trabajamos en la línea de dos objetivos: superar el récord de exportaciones del 2022 y potenciar la generación de empleos. Queremos que el desarrollo de nuestro comercio exterior impacte cada vez más de manera positiva en las familias vinculadas a esta actividad”, destacó el ministro Mathews.

Exportaciones

En el rubro agropecuario no tradicional, durante el 2022, Perú se consolidó como el principal proveedor de uvas en el mundo; una distinción que busca ratificar este 2023, ya que, al cierre de marzo, los envíos nacionales de este fruto sumaron US$ 704 millones, cifra 27 % mayor a la obtenida en similar periodo el año pasado.

Junto a las uvas, entre enero y marzo, crecieron también las exportaciones de arándano (+18,6 %), palta (+38,2 %) y espárrago (+8 %). Los primeros acumularon US$ 163 millones; los segundos, US$ 134 millones; y los terceros, US$ 85 millones.

A ello habría que añadir las cifras que han dejado las ventas de cacao, que sumaron US$ 80 millones (+ 30,8 %); y de alimento balanceado, que totalizaron US$ 60 millones (+ 14,3 %).

En el ámbito pesquero no tradicional destaca la exportación de pota. Según detalla el Reporte Mensual de Comercio (RMC) – marzo 2023, en el 1º trimestre, los envíos de este producto acumularon US$ 322 millones, registrando así un aumento de 208 % respecto a similar periodo del 2022.

Por otro lado, en el rubro de ventas de minería no metálica, resalta la exportación de fosfatos de calcio natural y antracitas. El primero logró un notorio crecimiento de +86 % al cerrar el tercer mes del año totalizando US$ 164 millones; mientras que, el segundo, aumentó 159 % tras acumular US$ 56 millones.

Socios comerciales

Pese al efecto negativo generado por los menores precios promedio de exportación, los envíos a China, Estados Unidos y la Unión Europea, nuestros principales socios comerciales, se han elevado al cierre del primer trimestre del año.

El gigante asiático continúa siendo el principal destino de los productos que el Perú vende al mundo. Las exportaciones nacionales a este país sumaron US$ 5,475 millones (+1,8 %) al culminar el mes de marzo. Destacan los envíos de zinc (+40,3 %), plomo (+14,4 %) y la pota (+US$ 118 millones).

Las ventas a Estados Unidos, por su parte, acumularon US$ 2 427 millones (+20 %). El segundo socio comercial de Perú concentra el 35 % del total de agroexportaciones y el 54 % de ventas textiles nacionales. Además, entre enero y marzo, las exportaciones peruanas de oro a EE.UU. sumaron US$ 335 millones (+49 %)

Por último, es importante señalar que las exportaciones del Perú a la Unión Europea han alcanzado los US$ 1 641 millones (+3,7 %), en el periodo antes mencionado. El bloque europeo es el segundo principal destino de las ventas nacionales de bienes agropecuarios, textiles y pesqueros. Durante el primer trimestre del 2023 destacaron los envíos de uva, que aumentaron 41,2 % al totalizar US$ 87 millones.