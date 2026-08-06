En el ámbito agropecuario, sobresalieron las exportaciones de frutas, como arándano, uva y palta. Foto: GEC.
En el ámbito agropecuario, sobresalieron las exportaciones de frutas, como arándano, uva y palta. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas de bienes incrementaron un 34% interanual durante el primer semestre del 2026, alcanzando los US$54.049, el mayor valor récord registrado en ese periodo.

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