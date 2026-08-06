El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas de bienes incrementaron un 34% interanual durante el primer semestre del 2026, alcanzando los US$54.049, el mayor valor récord registrado en ese periodo.

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El crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de minerales (metálica y no metálica), que sumaron US$39. 875 millones, con un crecimiento de 49%, gracias a los mayores precios internacionales y mayores volúmenes del cobre y el oro. También destacaron las exportaciones en los sectores agropecuario (US$5.667 millones / +3,7%), químico (US$1.040 millones/ +8,6%) y forestal (US$35 millones / +7,9 %).

En el sector minero, destacaron las mayores exportaciones de cobre (US$18.563 millones / +42,8%), oro (US$13.972 millones / +59,2%), concentrado de plomo y plata (US$2.981 millones / +113,3 %), y zinc (US$ 1 438 millones / +15%).

En el ámbito agropecuario, sobresalieron las exportaciones de frutas, como arándano (US$453 millones / +48,7%), uva (US$789 millones / +16,9%) y palta (US$973 millones / +11,5%), así como las exportaciones de café (US$325 millones / +7,7%), etanol (US$72 millones / +91,7%) y quinua (US$78 millones / +21,0%).

En químicos, destacaron las mayores ventas de ácido sulfúrico (US$77 millones /+33,1%), productos plásticos (US$347 millones / +9%) y medicamentos (US$44 millones / +2,5%).

Tras el récord del 2025 (9.947 exportadores), el número de exportadores continuó creciendo en el primer semestre del 2026 (+2,4%), alcanzando los 7.798. De estos, el 65% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

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Principales mercado de destino

En la primera mitad del 2026, las exportaciones crecieron hacia todos los principales socios comerciales del Perú, siendo China, Estados Unidos y la Unión Europea los principales mercados de destino.

A China, se exportaron bienes por un valor de US$20.850 millones (+38,7%); a Estados Unidos, por un valor de US$5.038 millones (+19,5%); y a la Unión Europea, por US$4.819 millones (+12,1%). También resaltaron las mayores exportaciones a la India (US$5.407 millones / +208,9%), Canadá (US$2.827 millones / +33,4%) y Suiza (US$1.834 millones / +50,5%).