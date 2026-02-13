Mincetur: exportaciones regionales cierran el 2025 con US$77 mil millones y crecen el doble de lo registrado por Lima y Callao

Resumen

Arequipa y Puno se posicionaron como las principales regiones exportadoras del interior del país (US$8.443 millones y US$7.564 millones, respectivamente). (Fuente: iStock)
Por Redacción EC

Las exportaciones regionales superaron los US$ 77 000 millones en 2025, Incrementándose en 22,9% respecto al año anterior, y duplicando el crecimiento de Lima y Callao (+10,8%), según el reciente Reporte Mensual de Comercio Regional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

