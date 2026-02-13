Mincetur: exportaciones regionales cierran el 2025 con US$77 mil millones y crecen el doble de lo registrado por Lima y Callao

Las exportaciones regionales superaron los US$ 77 000 millones en 2025, Incrementándose en 22,9% respecto al año anterior, y duplicando el crecimiento de Lima y Callao (+10,8%), según el reciente Reporte Mensual de Comercio Regional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Además, unas 21 regiones aumentaron sus envíos y 17 registraron cifras récords. Se trata de La Libertad, Áncash, Cajamarca, Piura, Lambayeque, Ica, Junín, Pasco, Ayacucho, Arequipa, Puno, Moquegua, Apurímac, Tacna, San Martín, Madre de Dios y Amazonas.

De esta manera, Arequipa y Puno se posicionaron como las principales regiones exportadoras del interior del país (US$8.443 millones y US$7.564 millones, respectivamente)

“Este crecimiento posiciona a las regiones como el principal motor del comercio exterior y demuestra el papel que cumplen las exportaciones en la descentralización económica del país. Desde el Mincetur nos comprometemos a seguir impulsando una serie de acciones para lograr que más productores y mipymes del interior se integren de manera sostenible a las cadenas globales de valor, entre otras, a través del proceso de actualización de los PERX, que ha sido iniciado luego de la aprobación de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040”, expresó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

Añadió que en 2025, Arequipa y Puno se posicionaron como las principales regiones exportadoras del interior del país (US$8.443 millones y US$7.564 millones, respectivamente). También figuran en la lista mencionada, La Libertad (con US$7.389 millones), Ica (US$.6.827 millones) y Áncash (US$6.738 millones).

Crecimiento por macroregiones

En 2025, la macrorregión oriental lideró el crecimiento de las exportaciones del interior del país (con una tasa de +31,1%) gracias a las mayores ventas de productos agrícolas. Aquí tres regiones registraron un incremento en sus envíos: San Martín (US$583 millones / +77 %) por sus mayores ventas de cacao, café y aceite de palma; Amazonas (US$150 millones / +66%) por su café y cacao, y Madre de Dios (US$264 millones / +34%) por sus mayores ventas de oro y castaña amazónica.

En el centro, el desempeño fue positivo (+24,9%) y homogéneo, pues todas las regiones elevaron su exportación. Aquí sobresalieron Junín (US$4.794 millones / +73%), gracias a sus mayores ventas de minerales y bienes agropecuarios (cacao, café); así como Ayacucho (US$1.434 millones) y Pasco (US$2.227 millones), cuyos envíos aumentaron más de 30% por sus mayores ventas de oro y cobre.

Similar situación se apreció en el norte, donde las exportaciones de todas las regiones crecieron, destacando Cajamarca (US$4.140 millones / +72,2%) gracias a sus mayores ventas de oro, café y cobre; Lambayeque (US$1.201 millones / +31,1%) por sus frutas (palta, arándano y mango) y La Libertad (+21,8%) por sus envíos de oro y fruta (arándano y palta). También destacó Piura (US$4.104 millones), que creció 15,9%, gracias a la mayor venta de pota (+279%) y palta (+51,1%).

Por su parte, el sur registró un crecimiento del 23% y, al igual que el norte y el centro, las exportaciones se incrementaron en todas sus regiones. En esta parte del país, sobresalieron Apurímac (US$4.204 millones / +42%), por sus mayores ventas de minerales; Puno (+37%) por su oro y estaño; y Arequipa (+23%), por sus minerales y productos de lana y pelo fino. También destacaron Moquegua (US$5.189 millones / +17%) y Tacna (US$2.564 millones+12%), por sus mayores ventas de cobre y molibdeno.