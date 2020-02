Las exportaciones totales del Perú en 2019 sumaron US$ 45.900 millones, una caída de 4,2% frente a los US$ 48.000 millones registrados en 2018, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez.

Durante su ponencia en el evento Exportaciones Perú 2019, el titular del Mincetur explicó que este retroceso obedeció a las tensiones comerciales en el mundo. No obstante, anotó que fue mitigado por un nuevo récord en los despachos no tradicionales y la integración del comercio exterior con los Tratados de Libre Comercio (TLC).

“A la luz de lo que ha ocurrido en el mundo, el desempeño en Perú nos demuestra que la integración que hemos logrado a través de los TLC nos permite reducir el impacto en épocas de crisis. Nuestros socios comerciales mostraron un desempaño más negativo que el peruano”, apuntó.

En cuanto a los destinos, los despachos no tradicionales sumaron US$ 14.900 millones. Le siguen Estados Unidos, Canadá, Suiza y Corea del Sur.

Proyecciones

Pese a la zozobra generada por el brote del coronavirus en China y el temor que irradia hacia los mercados del mundo por las medidas para contrarrestar la epidemia, Vásquez proyecta un crecimiento de US$ 48.000 millones para 2020, la misma cifra que en 2018.

Además, prevé un nuevo récord en los despachos no tradicionales y en el sector servicios, que sumarían US$ 14,900 millones y US$ 8.200 millones, respectivamente.

El titular del Mincetur señaló que el principal impulso para lograr este resultado serán los planes de competitividad y productividad, de infraestructura, y de exportaciones; así como la estrategia mipyme al mundo.

No tradicionales

En contraste con la contracción en el rubro tradicional, los envíos con valor agregado alcanzaron un nuevo récord, al crecer 4.1% en 2019, hasta US$ 13.700 millones.

Esta performance fue apuntalada por los despachos de los sectores de la agroindustria y la pesca no tradicional, que registraron cifras récord en sus propios rubros, con US$ 6.292 millones (+7,3%) y US$ 1.613 millones (+17.5%), respectivamente.

“El principal producto de exportación, que ha alcanzado el punto máximo son las uvas frescas, con US$ 871 millones y un crecimiento de 8% en 2019”, señaló Vásquez.

Además, indicó que, junto a las uvas, los arándanos, palta, pota cruda y precocida, mangos frescos, plata aliada, mandarinas, alcohol etílico y langostinos enteros, sumaron el 30% del total exportado en productos con valor agregado.

Por otro lado, subrayó que el 97% de las 7.678 empresas exportadoras en el rubro no tradicional son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Los principales mercados destino son Estados Unidos (+6,8% a US$ 3.919 millones), Países Bajos (+6,3% a US$ 1,165 millones), Chile (+6,7% a US$ 795 millones), Ecuador (-7,2% a US$ 714 millones), y España (-3,6% a US$ 681 millones).

Servicios

El ministro destacó el desempeño exportador del rubro servicios, que sumó US$ 7.968 millones en 2019.

“Perú está teniendo una revolución silenciosa, en donde se incorpora el turismo como un segmento de exportación de servicios”, apuntó.

Detalló que el subsector “Otros servicios”, que incluye el desarrollo de software o servicios empresariales, sumó US$ 1.114 millones.