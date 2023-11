Madeleine Burns, viceministra de turismo del Mincetur, conversó con El Comercio durante CADE Ejecutivos 2023, sobre la recuperación del turismo. Este año se superaron las proyecciones iniciales y se espera que lleguen 2,7 millones de turistas extranjeros hasta fin del 2023, aunque aún son cifras lejanas a la prepandemia, se estiman avances: para el próximo año se estima que se llegue a 3 millones de turistas extranjeros.

A la par, adelantó que se encuentran impulsando un paquete de incentivos para promover al Perú como locación fílmica para el mundo, que se presentará como proyecto de ley el próximo año. Responde también sobre la venta virtual de entradas a Machu Picchu que ha generado opiniones encontradas en los últimos días y su visión sobre la promoción y la ley de cine.

- ¿Cuál es la cifra actual de la llegada de turistas en lo que va del año?

Nosotros empezamos el año con una cifra estimada de 2,2 millones de turistas para este año, en el camino la acotamos a 2 millones y ahora la hemos ajustado en 2,5 millones, lo que es muy bueno. Esto significa un crecimiento de 15% más frente al 2022, en turismo receptivo. Y a nivel de turismo interno esperábamos 34 millones de viajes, pero ahora proyectamos ya 37 millones de viajes, con lo que serán 9 millones de turistas internos, lo que repercute en un ingreso anual de más de US$8 mil millones de dólares. A pesar de esto, aún estamos lejos de alcanzar la meta de las cifras prepandemia.

, ¿Qué oportunidades hay para seguir aumentando esa cifra?

Estamos proyectando un crecimiento de más de 3 millones de arribos de turistas internacionales al 2024. Y ahí tenemos dos buenas noticias que creo que van a impactar positivamente para ello. El Plan Unidos nos va a permitir adelantar la promoción de Perú en mercados y segmentos específicos. Ahí tenemos que hacer la tarea bien simple: ordenar el ingreso a Machu Picchu a través de la venta online, el aforo dinámico, y hacer una buena campaña de promoción con respecto a eso. El segmento de congresos y eventos va a ser muy fuerte en el 2024, tenemos varios eventos como APEC 2024. Tenemos 6 burós que se han unido fuertemente para promover ese tema, junto a Promperú.

Y también apuntamos a promover al turista nómade, un nuevo segmento que si bien gasta poco, es un ‘influencer’ y genera una comunidad interesante. Luego del Fenómeno de El Niño, queremos promover el turismo deportivo en playas, ya que hacemos eventos kindsurf, winssurf, tenemos muchos atributos para incentivarlo. Esperamos mover la aguja y daremos un pronóstico más adelante de ello.

- En esta promoción es importante también atraer a más turistas extranjeros, ¿qué planes tienen para ello?

Promperú está actualizando todos sus mercados, tenemos que hacer un esfuerzo de penetración de mercados, que se está trabajando fuertemente, y por segmentos. El turismo deportivo apuntando a los mercados de Estados Unidos o Brasil, así como el segmento de aventura, al que apuntamos a Inglaterra, para lo que se inaugurará en diciembre la feria Perú Adventura Next, de aventura y naturaleza, de acuerdo a este nuevo turista que buscando nuevas experiencias y tendencias.

- Hablemos de Machu Picchu, destino para el que se han implementado las entradas virtuales ¿qué se está haciendo ante la demanda de algún sector que ve problemas en la venta de entradas de forma virtual, ¿qué respuestas se les está dando concretamente?

Nosotros somos muy claros en que es necesario modernizar. Machu Picchu es un destino maduro y tenemos que modernizar. Hace muchos años se subía a mula, y cuando pusieron la carretera Hiram Bingham también hubo reclamos. Tenemos que modernizarnos, muy poca gente en el mundo viaja a la deriva, quieren predictibilidad y eso lo da el online. En el estadío en el que estamos tenemos una capacidad de carga de 4.455 visitas al día, que multiplicado por los 365 días, nos da un 1,7 millones de entradas. En el 2019 teníamos 1,5 millones. Necesitamos orden, venta online y un aforo dinámico de acuerdo a la temporada. Y, por supuesto, atender las demandas de la población, porque para el destino va por Ollantaytambo y Santa Teresa, donde encontramos varios poblados sin servicios de agua y es necesario dotarlo de esos servicios porque cuando hablamos de turismo, hablamos de desarrollo social, económico y ambiental.

- ¿Hay proyectos en cartera para ello?, ¿qué pasará cuando aumente el aforo?

Hay 22 proyectos en cartera pero eso va a seguir demorando un poco. Y cuando pasemos al siguiente estadío que son los 5.640 turistas diarios, ya estaremos hablando de la posibilidad de traer casi 6,5 millones de turistas al Perú. Eso va a tomar tiempo, casi al 2027 si todo sale bien . Lo veo con mucho optimismo, la posibilidad de la recuperación del turismo con estos nuevos segmentos y potenciando nuestros segmentos fuertes como el gastronómico y cultural.

- Y si bien existe una comunidad que no está de acuerdo con esta venta, en un contexto en el que ese tipo de conflictividad puede afectar o asustar al turista que llega.

Yo creo que tienen un derecho hasta el mes de diciembre y sobre eso podemos sentarnos a negociar porque como lo he dicho, en los tres primeros horarios (de 5 a.m. a 8 a.m.), donde todavía no entra el tren, entran más de 1.200 turistas a Machu Picchu, esas personas tienen que dormir allí. Entendemos que muchas de las demandas son económicas producto de la pandemia y la no recuperación del turismo. Tenemos una industria instalada para un nivel de demanda y no hemos llegado a ese nivel y obviamente las demandas de la población son muchas, económicas y sociales.

- ¿Qué opciones y posibilidades tenemos par dinamizar el turismo en Cusco, donde hubo y hay una conflictividad grande todavía?, ¿qué se está pensando para la región?

Para la región, estamos hablando que el gran dinamizador es Machu Picchu, es el destino ancla. Lo que estamos trabajando con Cusco son reuniones y eventos, seguir promocionando la ciudad monumental del Cusco. Y trabajar el proyecto Choqueiquirao , que el 2025 nos dejaría habilitado la parte de trekking, para camping, glamping y eso nos permitirá recibir a más turistas. Para el 2030 , aspiramos a tener el teleférico de 11 km que atravesará el segundo cañón más profundo.

Y no solo eso, creemos que en Machu Picchu podemos hacer más rutas turísticas como avistamiento de osos de anteojos, de mariposas, hay 38 mil hectáreas y un santuario histórico lleno de naturaleza.

- Sin duda, una oportunidad que se ha visto es la promoción del Perú como destino a través de la industria fílmica, ¿qué se debería hacer para promoverla realmente?

Ya se está trabajando una mesa ejecutiva , a través del MEF, que involucra a todos los sectores que participan de ello, y tenemos que ponernos de acuerdo para armar un paquete de incentivos que nos permita competir como destino de locaciones fílmicas, al igual que otros países. Algunos devuelven en impuestos, otros dan en incentivos. Hay que manejarlo de manera competitiva y pareja también para el desarrollo de las industrias creativas en el Perú. Promperú trabaja muy fuerte en ser un destino de locaciones fílmicas y esperamos, tal vez, en 6 meses tener un paquete de incentivos, más allá del desarrollo de las industrias creativas, donde el cielo es el límite.

- Menciona la devolución de la inversión realizada, ¿qué tipo de medidas se están planeando como incentivos?

Estamos trabajando en ello, sería irresponsable decirlo ahora. Son muchos actores que participan en esta cadena, tiene que ver con la contratación de personal peruano, extranjero, temas que tenemos que ver y armar un paquete bonito para que la gente se sienta atraída a venir al Perú.

- Este trabajo tendrá un Proyecto de Ley que pase al Congreso?

Sí, la idea es que pase a un Proyecto de Ley, porque al involucrar incentivos, devoluciones, deducciones, tiene que pasar de todas maneras por el Congreso y esperamos hacerlo pronto porque tenemos que hacerlo pasar también al sistema de análisis de impacto regulatorio.

- Antes de que acabe el año?

No, el próximo año.

"[Sobre 'Ley Tudela'] Hay un interés de todo el Estado en que esto [el proyecto de ley para promover al Perú como locación fílmica] se promueva porque entienden la importancia que tiene".

- ¿En la primera mitad del año?

Esa es nuestra esperanza y nuestro objetivo.

- El tránsito de esa mesa va al Ministerio de Economía y Finanzas o al Ministerio de Cultura?

Hay competencias que pertenecen al MEF, otras al Mincul y la competencia de promoción es de Promperú, lo que queremos es una especie de ventanilla única donde el que quiere venir a filmar se dirija a una sola institución que le hace todo el trámite, para que ellos puedan traer sus equipos, indicar el personal que viene a ser contratado, espacio que necesita para filmar.

- Es una de las propuestas que se está trabajando.

Sí, esto sería casi una ventanilla única, un espacio donde el que quiere filmar recibe todos los incentivos y beneficios para hacerlo.

- Además de mecanismos tributarios.

Sí, además de devoluciones, exoneraciones y todo lo demás, que se está estudiando. Lo importante es que la persona que quiere filmar en el Perú encuentre una ventanilla única que le solucione los problemas.

- Se había planteado también un mecanismo desde el Congreso conocida como la ‘Ley Tudela’ en el que decían que no a estos planteamientos, entonces ¿usted se ratifica en que este es el camino?

La ley es perfectible, y también se está discutiendo en la mesa. Yo creo que hay un interés de todo el Estado en que esto se promueva porque entienden la importancia que tiene . Así que está en proceso de evaluación.

- El 2024 se presenta con incertidumbre porque hay muchas cosas en juego, no solo económicas, sino inclusive el impacto del FEN. Y para el sector turismo que está logrando recuperarse existe la preocupación ante ello, ¿qué previsiones están tomando?

El circuito turístico sur es el que tiene más peso para el turismo receptivo. Esperamos no tener ningún problema en este espacio. El circuito turístico norte va a tener una etapa difícil, el gobierno ha anunciado muchos trabajos de prevención y espero que sean los suficientes, aunque nunca sabemos qué tan malcriado viene El niño. Esperamos que sea suficiente todo el trabajo de prevención que se está haciendo y todas las medidas que se están tomando desde todos los sectores que están en primera línea [ante este fenómeno].