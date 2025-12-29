El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) prepublicó el proyecto de Reglamento de la Ley N.º 32449, Ley que crea el régimen especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), con el objetivo de recibir comentarios y aportes de la ciudadanía y de los actores interesados.

La prepublicación del reglamento permitirá la implementación de un marco normativo claro que regule la creación, autorización y funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales Privadas en el país.

“Cumpliendo con un ambicioso cronograma de trabajo que ha incluido reuniones con el sector público y privado, y como fuera el compromiso del presidente Jose Jerí, prepublicamos hoy este reglamento para comentarios, aportes u opiniones que contribuyan a perfeccionar el texto normativo, en línea con las buenas prácticas regulatorias y los principios de transparencia y participación ciudadana”, destacó la titular del Mincetur, Teresa Mera Gómez.

Los comentarios al proyecto de reglamento podrán ser remitidos dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a su prepublicación, al correo electrónico zeeconsultas@mincetur.gob.pe. Concluido dicho periodo, el Mincetur evaluará las propuestas recibidas y continuará con el procedimiento correspondiente para la aprobación del reglamento.

Cabe indicar que la implementación de las Zonas Económicas Especiales Privadas tiene como finalidad promover la atracción de inversión privada, impulsar el desarrollo productivo y la generación de empleo especializado, así como fortalecer la competitividad del país y la diversificación de la oferta exportable, en concordancia con los objetivos de la política de comercio exterior.