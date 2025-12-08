La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, Informó que, según el estudio de intención de viaje realizado por el Mincetur, aproximadamente 1.3 millones de peruanos aprovecharán el primer feriado largo de diciembre, que comprende del sábado 6 al martes 9, para viajar, lo que generará un impacto económico cercano a los US$154 millones de dólares.

Este aumento se reflejará especialmente en los servicios de transporte, alojamiento y otras actividades relacionadas con el turismo.

“El comportamiento observado confirma que los feriados largos continúan siendo una herramienta eficaz para impulsar el turismo interno, ya que motivan a un mayor número de peruanos a viajar y contribuyen al dinamismo económico de diversas regiones del país”, destacó la titular del Mincetur.

Los resultados indican que, aunque una parte de los peruanos optará por actividades más tranquilas durante el feriado, una proporción significativa planea realizar un viaje. Un 27,7% de los encuestados prefiere quedarse en casa para descansar o compartir en familia, mientras que un 20,3% aprovechará estos días para avanzar en su trabajo u otras responsabilidades.

Entre quienes no viajarán, las razones económicas (40,6%) continúan como la principal barrera, seguidas por la falta de tiempo disponible (33,8%) debido a obligaciones laborales o académicas. También se aprecia un grupo menor que no tiene el hábito de viajar (7,5%) o que prefiere evitar las complicaciones propias de los feriados largos, como la mayor congestión en destinos y el incremento de precios (4,7%).

Para quienes sí tienen previsto viajar, la visita a familiares y amigos (54,1%) se mantiene como el principal motivo, especialmente entre los residentes de Lima Metropolitana. Los viajes por recreación y ocio representan el 37,9% y se orientan principalmente hacia destinos con buen clima, cercanía, fácil acceso y una oferta amplia de atractivos. Estos factores continúan siendo determinantes en la elección final del viajero peruano.

En cuanto al origen de los viajes, Lima Metropolitana mantiene un peso importante (41,7%), aunque las regiones del interior muestran un dinamismo creciente que ayuda a distribuir mejor los flujos de viaje en todo el país. Los destinos que destacan entre las opciones de viaje para este feriado incluyen Lima (23,4%), La Libertad (12,6%), Ica (10,6%), Arequipa (7,5%), Cajamarca (6,7%), Áncash (6,4%), Cusco (4,7%), Piura (4,3%), Ayacucho (4,0%) y Lambayeque (2,8%), junto con otras regiones que continúan despertando interés entre los viajeros.

En cuanto a la forma de viajar, la gran mayoría lo organizará de manera independiente (99,1%), lo que refuerza la tendencia hacia la planificación directa por parte de los propios viajeros. Los principales medios de transporte utilizados serán el bus interprovincial (74,8%), el vehículo particular (7,6%) y el avión (6,1%).

En lo que respecta al alojamiento, un 30,4% optará por hoteles y hostales, mientras que el 63,8% se hospedará en casas de familiares o amigos. Los grupos familiares serán los más comunes durante este feriado (31,2%), seguidos de los viajes individuales (30,4%) y los viajes en pareja (24,8%). El gasto promedio por persona se calcula en S/434, con una estadía media de tres noches; esta duración permite a los viajeros aprovechar plenamente el feriado largo, combinando actividades recreativas con visitas familiares.