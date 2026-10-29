El Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y China entrará en vigor el 1 de noviembre de 2026, lo que permitirá el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países. La entrada en vigencia del referido Protocolo fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 012-2026-MINCETUR, publicado el 27 de octubre del 2026.
El Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y China entrará en vigor el 1 de noviembre de 2026, lo que permitirá el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países. La entrada en vigencia del referido Protocolo fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 012-2026-MINCETUR, publicado el 27 de octubre del 2026.
“China es el primer socio comercial del Perú, representando un 35% de nuestro comercio en el 2025, y se mantiene como el principal destino de nuestras exportaciones. La entrada en vigor de este Protocolo permitirá mantener un TLC moderno, que responda a las nuevas dinámicas del comercio internacional, y genere mayores oportunidades para nuestras empresas, especialmente para las mipymes”, señaló el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.
El Protocolo de Optimización contempla la modernización de 7 capítulos existentes en el TLC Perú-China y la incorporación de 5 nuevos capítulos, los cuales buscan el fortalecimiento de la cooperación aduanera, la facilitación del comercio, la incorporación de disposiciones sobre economía digital y el establecimiento de un marco que favorezca el comercio y las inversiones entre ambos países.
Los capítulos modernizados son Reglas de Origen; Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Comercio de Servicios; Entrada Temporal de Personas de Negocios; Inversión; Propiedad Intelectual; y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Por su parte, los cinco nuevos capítulos incorporados son Política de Competencia; Comercio Electrónico; Cadena Global de Suministro; Cooperación en Normas y Evaluación de la Conformidad; y Medio Ambiente.
Entre los principales beneficios destacan la facilitación de las operaciones de comercio exterior mediante mejoras en las disposiciones sobre certificados de origen y transporte directo, el fortalecimiento de la cooperación aduanera y el impulso al comercio electrónico.
El Protocolo busca promover mayores inversiones en sectores como el transporte, y fomentar las coproducciones audiovisuales peruano-chinas. En temas de propiedad intelectual, el Protocolo fortalece la protección de los conocimientos tradicionales y recursos genéticos, e incorpora mecanismos de cooperación en logística internacional, normas técnicas y evaluación de la conformidad.
“La modernización del TLC nos permitirá seguir fortaleciendo esta relación estratégica, impulsar la competitividad de nuestros productos y generar nuevas oportunidades para los exportadores peruanos”, agregó el titular del Mincetur.
Cabe recordar que el Protocolo de Optimización del TLC Perú-China fue suscrito el 14 de noviembre de 2024, en Lima, durante la visita de Estado al Perú del presidente de la República Popular China, Xi Jinping.
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