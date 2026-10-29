La entrada en vigencia del referido Protocolo fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 012-2026-MINCETUR, publicado el 27 de octubre del 2026. Foto: Mincetur.
La entrada en vigencia del referido Protocolo fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 012-2026-MINCETUR, publicado el 27 de octubre del 2026. Foto: Mincetur.
Por Redacción EC

El Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y China entrará en vigor el 1 de noviembre de 2026, lo que permitirá el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países. La entrada en vigencia del referido Protocolo fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 012-2026-MINCETUR, publicado el 27 de octubre del 2026.

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