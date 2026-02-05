La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que la próxima visita al Perú del papa León XIV, prevista para los últimos meses del año, representa una oportunidad estratégica para posicionar al país como un referente del turismo religioso a nivel internacional.

En ese sentido, saludó el anuncio realizado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, y subrayó el impacto positivo que este acontecimiento tendría en toda la cadena turística nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“El Gobierno peruano, a través del Mincetur, viene trabajando de manera anticipada para que el país esté preparado para recibir al mundo. El turismo religioso trasciende la fe y la espiritualidad: es también una expresión cultural que dinamiza la economía, genera empleo y crea oportunidades para el desarrollo de nuestras regiones”, afirmó la ministra Mera.

Como se recuerda, a nivel global, el turismo religioso concentra cerca del 20% del movimiento turístico internacional. En el Perú, este es un segmento con potencial de crecimiento, con capacidad de generar un impacto económico sostenible en los destinos turísticos del país.

En ese sentido, el Gobierno peruano, a través del Mincetur, viene impulsando “La Ruta de León”, una iniciativa estratégica multisectorial que involucra a los tres niveles de gobierno, la Iglesia Católica, gremios turísticos y el sector privado.

La propuesta contempla la puesta en valor del patrimonio religioso y cultural, así como el mejoramiento de infraestructura, servicios turísticos y espacios públicos en Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao.

La Ruta está integrada por 38 recursos turísticos en las regiones Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao, principalmente entre iglesias y santuarios.