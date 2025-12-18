El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que la recaudación acumulada entre enero y noviembre de 2025 por impuestos a casinos, máquinas tragamonedas, juegos a distancia y apuestas deportivas alcanzó los S/ 419.5 millones.

PUEDES VER: Perú alista el ingreso de nuevas aerolíneas internacionales y el incremento de frecuencias para el 2026

El Mincetur precisó que la distribución de la recaudación del impuesto a los juegos a distancia y apuestas deportivas se efectúa de la siguiente manera: 20% al Tesoro Público, 20% al Ministerio de Salud para programas de salud mental, 40% al Mincetur para fiscalización y promoción turística, y 20% al Instituto Peruano del Deporte (IPD), impulsando el deporte nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Según información oficial del sistema de recaudación Sunat, entre enero y noviembre, respecto al Impuesto a los Casinos, la recaudación acumulada alcanzó los S/ 13.1 millones. En el caso del Impuesto a las Máquinas Tragamonedas, se registró aportes por S/ 197.5 millones durante los once meses del año.

Respecto al Impuesto a los Juegos a Distancia, en los primeros once meses del año la recaudación alcanzó los S/ 91.4 millones.

Finalmente, el Impuesto a las Apuestas Deportivas a Distancia se consolidó como la principal fuente de ingresos del sistema, acumulando S/ 117.4 millones.

Vale precisar que desde la entrada en vigor de la Ley Nº 31557, el Perú ha autorizado 54 plataformas tecnológicas, registrado 320 proveedores y acreditado 08 laboratorios internacionales.