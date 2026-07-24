El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se refirió a los aranceles impuestos por Donald Trump. En ese sentido, señaló que mantiene abierto el diálogo con Estados Unidos y continuará trabajando con las autoridades competentes y el sector privado para defender los interés del país y promover una revisión de la medida sobre la base de los avances normativos y la información técnica presentada por el Perú.

Para Perú el arancel adicional es de 12,5%. No obstante, la medida no alcanza a la totalidad de las exportaciones, dado que establece excursiones para más de 2.000 productos, que representaron el 45% del valor de las importaciones estadounidenses procedentes del Perú.

La medida no está dirigida únicamente al país. Alcanza a 60 economías, equivalentes a 86 países y territorios aduaneros, que representaron el 99,4% de las importaciones estadounidenses en 2025.

El nuevo arancel entró en vigor este 24 de julio, momento en el que culminó la vigencia de la sobretasa temporal de 10% aplicada bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, vinculada a la balanza de pagos. A la fecha, el Congreso estadounidense no ha aprobado su extensión, por lo que ambos gravámenes no se superponen.

Asimismo, el Mincetur señaló que participó en todas las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y presentó información sobre las acciones adoptadas por el Perú en esta materia. La resolución no concluye que el país exporte mercancías producidas con trabajo forzoso ni identifica productos peruanos elaborados bajo dichas condiciones, ya que el USTR concentró su investigación en la existencia y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de estos bienes.

Cabe precisar que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), anunció la acción final de las investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de Estados Unidos respecto de países que no cuentan con prohibiciones o prohibiciones efectivas a la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso. La decisión establece aranceles adicionales de 10% o 12,5%, según el tratamiento asignado a cada economía.

En esa misma línea, el Gobierno peruano presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que prohíbe expresamente la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso, con el objetivo de fortalecer el marco normativo nacional en esta materia. Su aprobación por el Parlamento peruano, constituirá, además, un avance concreto frente a la principal observación del USTR.

Finalmente, el Mincetur señaló que viene evaluando los efectos de la medida en coordinación con las entidades públicas competentes y los gremios empresariales. Además, continuará brindando el sustento técnico necesario durante el trámite del proyecto de ley presentado al Congreso de la República.