La medida no está dirigida únicamente al país. Alcanza a 60 economías, equivalentes a 86 países y territorios aduaneros, que representaron el 99,4% de las importaciones estadounidenses en 2025. (SAUL LOEB / AFP)
La medida no está dirigida únicamente al país. Alcanza a 60 economías, equivalentes a 86 países y territorios aduaneros, que representaron el 99,4% de las importaciones estadounidenses en 2025. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se refirió a los aranceles impuestos por Donald Trump. En ese sentido, señaló que mantiene abierto el diálogo con Estados Unidos y continuará trabajando con las autoridades competentes y el sector privado para defender los interés del país y promover una revisión de la medida sobre la base de los avances normativos y la información técnica presentada por el Perú.

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