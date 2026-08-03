Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, agregó que además de esta medida se tiene que mejorar la logística para poder mitigar la subida de aranceles. Foto: Captura de video/Canal N.
Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, agregó que además de esta medida se tiene que mejorar la logística para poder mitigar la subida de aranceles. Foto: Captura de video/Canal N.
Por Redacción EC

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior, anunció que se está pidiendo facultades para poder incluir una norma que prohíba la compra de productos de trabajo forzoso ante el reciente arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos a las exportaciones peruanas.

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