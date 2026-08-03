Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior, anunció que se está pidiendo facultades para poder incluir una norma que prohíba la compra de productos de trabajo forzoso ante el reciente arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos a las exportaciones peruanas.

“Este tema es muy sensible, es un tema que tiene que negociarse al más alto nivel y en este momento, por ejemplo, hay una legislación en el Parlamento y se está pidiendo facultades para poder incluir una norma que prohíba directamente la compra de productos de trabajo forzoso. Esto va en el paquete”, señaló en entrevista en RPP.

Valencia agregó que además de esta medida se tiene que mejorar la logística para poder mitigar la subida de aranceles. En ese sentido, explicó que se tiene que disminuir los costos logísticos para ser más competitivos.

“Además de la negociación, hay dos maneras de trabajar la subida de aranceles de algún país. Una de ellas es la mejora de la logística, o sea, la mejora de nuestros costos. Perú desafortunadamente tiene un costo muy elevado en términos logísticos. Trasladar productos del norte de Trujillo hasta el Callao para ser exportados, llevar productos de Ica para ser exportados por el puerto del Callao. El aeropuerto de Pisco, del que se ha hablado hoy día, es un aeropuerto que no se usa para exportaciones. Necesitamos disminuir costos logísticos para ser más competitivos, no solo frente al arancel, más competitivos frente a todos los mercados”.

Respecto a los problemas para poder visitar Machu Picchu, subrayó que es un tema que está en proceso de solucionarse y que se está trabajando en los medios de transporte. “Visitar el Perú es seguro y pueden llegar a Machu Picchu. Tenemos que ordenar el tema, está en proceso, pero el mensaje al mundo tiene que ser tú puedes llegar a Machu Picchu y vas a poderlo visitar”.

“El turismo no es nada más que consumo desplazado. La gente vive en otro país y viene al nuestro, o la gente vive en el norte y viene al sur a visitar. Entonces, son los medios de transporte los que hacen posible el turismo. Entonces, hay que trabajar en los medios de transporte, hay que trabajar en la apertura de aeropuertos como el de Iquitos para que pueda recibir vuelos internacionales”, finalizó el titular de Mincetur.