Teresa Mera, ministra de Turismo, durante la inauguración de la séptima edición del Congreso Internacional de Hotelería y Gastronomía AHORA PERÚ. Foto: Mincetur.
Redacción EC
Redacción EC

Durante la inauguración de la séptima edición del Congreso Internacional de Hotelería y Gastronomía AHORA PERÚ, la ministra de , informó que el turismo gastronómico en el país generó más de S/6.832 millones en 2024, lo que representó el 21,9% del PBI turístico nacional.

Esta cifra evidencia que la gastronomía peruana posee un enorme potencial para alcanzar grandes logros a nivel nacional e internacional. Con la articulación de esfuerzos entre los sectores público y privado, estoy convencida de que estos resultados pueden ser aún mayores”, expresó la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Maro Villalobos

Además, destacó que la realización de la feria gastronómica Perú Mucho Gusto Lima 2025, organizada por su sector a través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), es un ejemplo de la unión de esfuerzos entre el Estado peruano y el empresariado.

Esta última edición, que reunió a 187 expositores de las 25 regiones del país (entre restaurantes, productores de pisco y bebidas virtuosas, productores y artesanos), volvió a superar expectativas al recibir a más de 270 mil visitantes nacionales y extranjeros.

De igual manera, recordó que este año se organizaron las primeras ediciones internacionales de la feria Perú Mucho Gusto en las ciudades de Madrid, en España, y Nueva York, en Estados Unidos, y confirmó que próximamente este evento se llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.

Por supuesto que esta importante estrategia de promoción continuará en el 2026. A nivel nacional organizaremos la feria Perú Mucho Gusto en las regiones de Ayacucho, Tacna, Piura y Lima y, a nivel internacional, volveremos a Madrid”, anunció la titular del Mincetur.

