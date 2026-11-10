La resolución establece que las excepciones tendrán una vigencia de 15 días calendario y su aplicación rige desde el 5 de noviembre. Foto: EC.
La resolución establece que las excepciones tendrán una vigencia de 15 días calendario y su aplicación rige desde el 5 de noviembre. Foto: EC.
/ LUIS GONZALES
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) adoptó disposiciones excepcionales y temporales para facilitar el abastecimiento de combustibles en el departamento de Ucayali, ante el riesgo de restricciones en el suministro ocasionado por la interrupción de la carretera Puente Chino Aguaytía, a consecuencia de un huaico registrado el 1 de noviembre en el sector Santa Rosa, provincia de Padre Abad.

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