El Ministerio de Energía y Minas (Minem) adoptó disposiciones excepcionales y temporales para facilitar el abastecimiento de combustibles en el departamento de Ucayali, ante el riesgo de restricciones en el suministro ocasionado por la interrupción de la carretera Puente Chino Aguaytía, a consecuencia de un huaico registrado el 1 de noviembre en el sector Santa Rosa, provincia de Padre Abad.

Mediante la Resolución Directoral N° 189-2026-MINEM/DGH, el sector autorizó que se exceptúe a los Productores y Distribuidores Mayoristas que cuenten con capacidad de almacenamiento, el cumplimiento de la obligación de mantener existencias del Diesel B5 y Gasolinas. Esta disposición facilitará el uso de las reservas de combustible para atender la demanda de la región.

Asimismo, se estableció la excepción temporal a las obligaciones de mezcla de diésel con biocombustibles, lo que permitirá comercializar Diesel 2 en reemplazo del Diesel B5. De esta manera, se contribuirá con la continuidad del suministro mientras se afrontan las dificultades logísticas ocasionadas por la emergencia.

Cabe señalar que Petro-Perú informó al Minem que cuenta con disponibilidad de Diesel 2, producto que podrá utilizarse como alternativa inmediata para el abastecimiento de Ucayali durante el periodo excepcional establecido.

Estas disposiciones responden a la pérdida total de la plataforma de la carretera PE-5N, entre los kilómetros 441+120 y 441+260, tramo que no cuenta con rutas alternas. Ante esta contingencia, Minem adoptó alternativas que permitirán facilitar el transporte y la disponibilidad de combustibles, favoreciendo el normal desenvolvimiento del transporte terrestre y fluvial, el comercio, la industria y demás actividades productivas de Ucayali.

La resolución establece que las excepciones tendrán una vigencia de 15 días calendario y su aplicación rige desde el 5 de noviembre, pudiendo concluir antes si se supera la situación que pone en riesgo el suministro de combustibles.