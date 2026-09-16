Esta situación está asociada a las restricciones de navegabilidad en las rutas fluviales Yurimaguas–Iquitos y Pucallpa–Iquitos, cuya capacidad de transporte se ha reducido hasta en 75% durante la temporada de vaciante. Foto: GEC.
Esta situación está asociada a las restricciones de navegabilidad en las rutas fluviales Yurimaguas–Iquitos y Pucallpa–Iquitos, cuya capacidad de transporte se ha reducido hasta en 75% durante la temporada de vaciante. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), dispuso de medidas excepcionales y transitorias respecto de la obligación de mantener existencias de Gasolina Regular y Gasolina 84, con el objetivo de contribuir a la continuidad del abastecimiento de combustibles en Loreto ante las actuales condiciones de transporte fluvial.

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