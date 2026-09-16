El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), dispuso de medidas excepcionales y transitorias respecto de la obligación de mantener existencias de Gasolina Regular y Gasolina 84, con el objetivo de contribuir a la continuidad del abastecimiento de combustibles en Loreto ante las actuales condiciones de transporte fluvial.

En esa línea, en el marco de sus competencias y facultades, Minem publicó la Resolución Directoral N° 146-2026-MINEM/DGH, donde exceptuó en Loreto, con eficacia anticipada desde el 4 de setiembre hasta el 2 de octubre de 2026, el cumplimiento del artículo 43 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, referido al mantenimiento de una existencia media mensual mínima de cada combustible en las plantas de abastecimiento.

La medida responde a las dificultades logísticas que se presentan en las principales rutas utilizadas para el traslado de combustibles, y que han llevado a alcanzar niveles mínimos de inventario de Gasolina Regular y Gasolina 84 en la Planta de Ventas Iquitos, en la provincia de Maynas.

Esta situación está asociada a las restricciones de navegabilidad en las rutas fluviales Yurimaguas–Iquitos y Pucallpa–Iquitos, cuya capacidad de transporte se ha reducido hasta en 75% durante la temporada de vaciante.

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Asimismo, el nivel del río Huallaga se encuentra por debajo del umbral rojo establecido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), mientras que el 2 de setiembre se produjo el bloqueo de una vía fluvial debido al encallamiento de una embarcación particular.

Esta medida temporal permitirá que los productores y distribuidores mayoristas puedan utilizar parte de sus reservas de combustible para atender el mercado, facilitando su disponibilidad en los grifos y su comercialización a los usuarios. Así, se busca contar con una mayor oferta de combustible mientras persistan las restricciones de navegabilidad en Loreto.