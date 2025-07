El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, informó que 31.560 registros de pequeños mineros y mineros artesanales continúan en el proceso de formalización tras la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2025, mediante el Decreto Supremo N°012-2025-EM.

Mientras que 50.565 registros han sido excluidos, cuyo proceso culminó el 30 de junio del 2025. “Hemos realizado un sinceramiento de tal magnitud y por primera vez para ordenar el proceso de formalización e identificar territorios donde realmente se realiza actividad con amparo normativo”, señaló el titular del Ministerio de Energía y Minas.

El Minem precisó que está disposición no solo beneficia a pequeños mineros y mineros artesanales, sino también a sus familias, socios, trabajadores y proveedores.

Respecto a los Reinfos suspendidos, Montero explicó que estos han quedado excluidos porque se encuentran en condición de suspendidos más de un año. “Alrededor de 40 mil están suspendidos más de cuatro años y durante ese tiempo no se han puesto a derecho, no han presentado documentos, no han dado razón de sus actividades y se han mantenido al margen de toda legalidad”, apuntó.

Asimismo, detalló que los 4.988 Reinfos que están en condición de suspendidos, un año o menos, se les ha considerado para continuar con su proceso de formalización hasta diciembre. Estos se sumarán a los vigentes y tendrán la posibilidad de regular su situación.

Montero también adelantó que se reforzará las acciones de interdicción contra la minería ilegal en todo el país, tomando como modelo las acciones desplegadas en Pataz, La Libertad, donde participaran 13 sectores del Ejecutivo.

“Hacemos un llamado a los mineros en proceso de formalización a seguir en su ruta a la formalidad, para lo cual cuentan con el respaldo y acompañamiento del Estado y el acceso a los beneficios previstos para este proceso”, subrayó el Ministerio de Energía y Minas.