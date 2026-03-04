Ángelo Alfaro Lombardi, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), aseguró que tras la fuga de gas registrada en Megantoni, Cusco, que llevó a paralizar el transporte de este combustible a nivel nacional, todo está completamente controlado y no faltará GLP ni gas natural.

“Hay aspectos que a veces ningún gobierno puede controlar. Uno de los motivos de esta reunión es transmitir que todo este tema está completamente controlado. No va a faltar GLP, gas o gasolina”, sostuvo el ministro de Energía y Minas durante la conferencia anunciada por la Presidencia de Consejo de Ministros.

El ministro señaló que se está priorizando a los hogares y al transporte masivo. “Tienen que entender que esta tubería ha tenido un problema muy serio. Estamos optimizando al máximo la tensión, y como dijo la premier (Denisse Miralles), tenemos que priorizar. En primer lugar para los hogares, luego estamos atendiendo al servicio masivo. No podemos desatender a los ómnibus que transportan a la mayor parte de la población”, precisó.

Como se recuerda, el pasado domingo 1 de marzo, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) registró una fuga de gas y llamarada a la altura del KP43 de su Sistema de Transporte por Ductos, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco, hecho que provocó la suspensión del suministro de gas para industrias por 14 días.

Lombardi aseguró estar administrado la crisis para poder retomar el servicio de gas natural lo más rápido posible. “En esta gestión estamos todos comprometidos, los elementos del Gobierno, también el apoyo privado de la Sociedad Nacional de Industrias, Cálidda, TGP, Repsol, entre otros”, finalizó.