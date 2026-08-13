El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sostuvo una reunión con representantes de las empresas Petro-Perú y Aguaytía Energy con el objetivo de lograr un mayor almacenamiento de combustibles y hacer frente a la demanda de la región Ucayali.

Aguaytia Energy proporcionará a Petro-Perú dos tanques que garantizarán una mayor capacidad de almacenamiento de combustibles e incrementará el stock disponible en la región en el corto plazo.

Más temprano, el titular del Minem lideró una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios del sector, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y Petro-Perú.

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Participaron también autoridades locales y regionales, senadores, diputados con el objetivo de proteger a las familias de la región.

El ministro informó que, de acuerdo a lo reportado por Petro-Perú, existe combustible disponible en Ucayali, por lo que el abastecimiento está garantizado.