Más temprano, el titular del Minem lideró una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios del sector, Osinergmin, Petro-Perú, autoridades locales y regionales. Foto: Gob.
Más temprano, el titular del Minem lideró una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios del sector, Osinergmin, Petro-Perú, autoridades locales y regionales. Foto: Gob.
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sostuvo una reunión con representantes de las empresas Petro-Perú y Aguaytía Energy con el objetivo de lograr un mayor almacenamiento de combustibles y hacer frente a la demanda de la región Ucayali.

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