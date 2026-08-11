El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, lideró una mesa de trabajo con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Petro-Perú, autoridades locales y regionales, senadores, diputados, para evaluar la situación de los combustibles en Ucayali y acordar medidas concretas que permitan atender la situación y proteger a las familias de la región.

En la mesa de trabajo participaron el presidente del directorio de Petro-Perú, Oliver Stark; el presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, Omar Chambergo; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini; el senador Jorge Velásquez; y los diputados Jaime Abensur y Jessica Navas, y la alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne.

Durante la reunión, el ministro informó que, de acuerdo a lo reportado por Petro-Perú, existe combustible disponible en Ucayali, por lo que el abastecimiento está garantizado. No obstante, reconoció que los precios vienen siendo afectados por factores internacionales y otros elementos del mercado. En ese contexto, explicó que el sector viene articulando con el Ejecutivo para impulsar medidas para fortalecer la transparencia y contribuir a una atención oportuna de la situación en Ucayali.

Como parte de estas acciones, el ministro Shinno anunció que el Minem coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la entrega de un subsidio de corto plazo para aliviar el impacto de los precios en la selva. Asimismo, señaló que se analizará la estructura de precios de los combustibles en la región, con el objetivo de transparentar los costos y los distintos agentes que intervienen en la cadena de comercialización.

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De otro lado, con el objetivo de fortalecer la capacidad de almacenamiento de hidrocarburo e incrementar el stock disponible en la región, se coordinará el uso de tanques privados y se impulsarán acciones para poner en funcionamiento la infraestructura de MAPLE. Con esa línea, se promoverán medidas normativas que agilicen estos procesos y permitan atender oportunamente la demanda regional.

Osinergmin, por su parte, reforzará la supervisión de precios en los establecimientos de venta al público para garantizar mayor transparencia de acuerdo a su Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) de Osinergmin.