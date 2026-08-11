En la mesa de trabajo participaron el presidente del directorio de Petro-Perú, Oliver Stark; el presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, Omar Chambergo; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini; el senador Jorge Velásquez; y los diputados Jaime Abensur y Jessica Navas, y la alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne. Foto: Minem.
En la mesa de trabajo participaron el presidente del directorio de Petro-Perú, Oliver Stark; el presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, Omar Chambergo; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini; el senador Jorge Velásquez; y los diputados Jaime Abensur y Jessica Navas, y la alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne. Foto: Minem.
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, lideró una mesa de trabajo con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Petro-Perú, autoridades locales y regionales, senadores, diputados, para evaluar la situación de los combustibles en Ucayali y acordar medidas concretas que permitan atender la situación y proteger a las familias de la región.

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