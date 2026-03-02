Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La medida comprenden desde el 01 al 14 de marzo del 2026, en el cual debe priorizarse el abastecimiento de gas natural al mercado interno. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el suministro de Gas Natural a través de los Sistemas de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, durante un periodo de hasta 14 días.

