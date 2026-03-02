El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el suministro de Gas Natural a través de los Sistemas de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, durante un periodo de hasta 14 días.

La medida comprenden desde el 01 al 14 de marzo del 2026, en el cual debe priorizarse el abastecimiento de gas natural al mercado interno.

Como se recuerda la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) comunicó a la Dirección General de Hidrocarburos haber identificado ayer una deflagración en la estación de válvulas ubicada en el distrito de Megantoni en Cusco.

🔴 COMUNICADO 📢 El Ministerio de Energía y Minas informa a la ciudadanía, ante la detección de una fuga de gas acompañada de una deflagración en el kilómetro 43 del eje energético, en el distrito de Megantoni, Cusco, lo siguiente: pic.twitter.com/3EDnJN6kdN — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) March 2, 2026

TGP manifestó que como medida de seguridad inmediata procedió a la paralización total del transporte de líquidos de gas natural (LGN) y a la interrupción de la inyección de gas natural en el punto de recepción del Sistema de Transporte de Gas Natural.

Asimismo, Osinergmin en el marco de sus competencias y facultades establecidas por la ley, deberá realizar las acciones de supervisión, según corresponda.