Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Martín Mejía Del Carpio, director general de Cálidda Perú sostuvo que el restablecimiento de la venta de GNV podría tardar aproximadamente dos semanas. Foto: GEC.
Martín Mejía Del Carpio, director general de Cálidda Perú sostuvo que el restablecimiento de la venta de GNV podría tardar aproximadamente dos semanas. Foto: GEC.
/ PAO FLORES FOTOGRAFIA
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante una resolución, señala que, a partir de hoy, ningún grifo o estación de servicio podrá vender combustible GNV a vehículos menores, incluidos autos particulares y taxis.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.