El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante una resolución, señala que, a partir de hoy, ningún grifo o estación de servicio podrá vender combustible GNV a vehículos menores, incluidos autos particulares y taxis.

La medida se acata en el cumplimiento de la Resolución Directoral N° 020-2026-Minem/DGH, aprobada el 1 de marzo, fecha en la que se registró una fuga de gas y llamarada a la altura del KP43 de su Sistema de Transporte por Ductos, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco.

Dicha resolución establece como prioridades el abastecimiento para “consumidores residenciales y comerciales, así como el transporte público masivo de pasajeros cuyo único combustible de uso es el GNV”.

Cabe señalar que el documento indica que no están en esta priorización los vehículos de carga, vehículos livianos como taxis, coaster, mototaxis, entre otros.

“Lo que queda de GNV es para el vehicular y priorizando el tema del transporte masivo de pasajeros, y en este caso el transporte masivo de pasajeros, con lo que queda solamente alcanza para vehículos como por ejemplo el Metropolitano, pero no alcanza para vehículos livianos o taxistas, por ejemplo", afirmó Martín Mejía Del Carpio, director general de Cálidda Perú, en entrevista con Infobae.

Mejía agregó que la venta de este combustible en estos casos también está prohibida, “No te deberían vender porque si no están violando la norma, violando la ley. Hoy día la norma dice que estamos en emergencia y los grifos no podría abastecer a ningún vehículo liviano tampoco”, sostuvo.

Consultado sobre el cuánto podría tomar el restablecimiento de la venta de GNV para este tipo de vehículos, el representante de Calidda señaló que podría ser aproximadamente de dos semanas.