De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del Minem, en el periodo de enero a marzo de 2026, las exportaciones mineras, que comprenden productos metálicos y no metálicos, concentraron el 75,4% del valor total de las exportaciones del país. Foto: Andina.
De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del Minem, en el periodo de enero a marzo de 2026, las exportaciones mineras, que comprenden productos metálicos y no metálicos, concentraron el 75,4% del valor total de las exportaciones del país. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que las exportaciones mineras alcanzaron los US$21.649 millones entre enero y marzo de 2026, registrando un notable crecimiento de 56,2% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por la demanda global de metales industriales y preciosos como el cobre, oro, plomo, plata y zinc.

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