Resumen

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La iniciativa puede generar efectos negativos, como el incremento de conflictos sobre concesiones y mayores incentivos para la ocupación ilegal. Foto: Andina.
La iniciativa puede generar efectos negativos, como el incremento de conflictos sobre concesiones y mayores incentivos para la ocupación ilegal. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) expresó su preocupación por el dictamen de la propuesta normativa que busca modificar el régimen de concesiones mineras incorporado en la Ley General de Minería, exhortando a que esta iniciativa sea revisada de manera integral a fin de no ocasionar impactos negativos en la sostenibilidad del sector minero.

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