El Ministerio de Energía y Minas (Minem) destacó los avances alcanzados en el proyecto de expansión de la unidad minera Toromocho (Junín), que se viene consolidando como una de las operaciones de cobre más importantes en el Perú por su impacto en la producción nacional.

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Durante una reunión de trabajo con representantes de Chinalco Perú, la viceministra de Minas del Minem, Mayra Figueroa, fue informada de esta iniciativa que permitirá incrementar la capacidad de procesamiento de cobre en la planta concentradora, mediante la optimización de procesos como molienda, flotación y recuperación metalúrgica.

Asimismo, como parte de la mejora integral de la operación, se contempló el procesamiento de molibdeno, lo que permitirá obtener concentrados de este mineral como subproducto de alto valor.

“Ambos son considerados minerales críticos por su importancia en la economía global. En ese contexto, el Perú se posiciona como el segundo mayor productor mundial de cobre y uno de los principales productores de molibdeno, lo que refuerza la relevancia de proyectos como Toromocho en el escenario internacional”, remarcó.

Figueroa agregó que el cobre es el recurso fundamental para la electrificación y el desarrollo de tecnologías vinculadas a la transición energética, mientras que el molibdeno cumple un rol estratégico en la fabricación de aceros de alta resistencia y en aplicaciones industriales vinculadas a energías limpias y procesos de descarbonización.

Acotó que el Minem impulsa nuevas inversiones mineras, promoviendo espacios de coordinación con las empresas para asegurar su desarrollo, conforme a la normativa vigente y bajo estándares de sostenibilidad ambiental.

Por otro lado, la empresa resaltó que mejoras están detalladas en el “Tercer Informe Técnico Sustentatorio de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el proyecto de Expansión de la UM Toromocho a 170.000 TPD””, aprobadas por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

“Esta aprobación otorga la viabilidad para la implementación de 28 proyectos, que conjunto comprende un total de 33 componentes con una inversión superior a los US$700 millones, en los próximos tres años”, recalcó Álvaro Barrenechea, ejecutivo de Chinalco.