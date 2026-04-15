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El proyecto Toromocho se encuentra en Junín y se viene consolidando como una de las operaciones de cobre más importantes del Perú. (Foto: IIMP).
El proyecto Toromocho se encuentra en Junín y se viene consolidando como una de las operaciones de cobre más importantes del Perú. (Foto: IIMP).
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) destacó los avances alcanzados en el proyecto de expansión de la unidad minera Toromocho (Junín), que se viene consolidando como una de las operaciones de cobre más importantes en el Perú por su impacto en la producción nacional.

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