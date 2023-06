La inversión minera en Perú sumó US$ 1.170 millones hasta el segundo bimestre del año, con un alza de US$ 335 millones en abril por concepto de equipamiento y exploración, según informó este miércoles el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas.

El mayor porcentaje de incremento de inversión minera acumulada hasta abril (34 %) estuvo dirigido a equipamiento minero por US$ 181 millones, seguido por exploración (6,8 %) por US$ 120 millones.

Asimismo, en abril hubo una inversión en infraestructura por US$ 84 millones, y en desarrollo y preparación por US$ 81 millones.

Abril fue el mes en el que la inversión minera alcanzó su mayor monto, en lo que va del año, según el boletín, reflejando un crecimiento de 8,1% respecto a lo registrado el mes anterior; y después de un inicio en el que la actividad minera en general sufrió una paralización por las manifestaciones antigubernamentales que generaron bloqueos en los principales yacimientos mineros, especialmente en el corredor sur.

Como se recuerda, en el mes de marzo del presente año, las inversiones mineras superaron los US$ 309 millones reflejando un incremento de 21,8% respecto a lo registrado en febrero (254 millones).

En relación a las empresas, la compañía Antamina lidera la inversión en el sector con un alza de 12,5 % en su participación y US$ 147 millones, seguido por Anglo American Quellaveco con US$ 126 millones, Southern con US$ 116 millones y Yanacocha con US$ 77 millones.

La región que concentra el mayor monto de inversiones es la sureña Moquegua con US$ 204 millones, seguida por la central Ancash con US$ 169 millones y la norteña Cajamarca con US$ 114 millones.