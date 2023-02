La Macrorregión Norte concentra la mayor inversión minera en el país, ostentando el 44,6% del total invertido según la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2023 presentada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Dicho porcentaje consta de 11 proyectos por US$ 23.972 millones, de un total de 47 con una inversión conjunta de US$ 53.715 millones ubicados en 18 regiones del país.

Las regiones comprendidas en esta demarcación territorial son: Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. Entre los proyectos más resaltantes figuran La Granja (US$ 5.000 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2.500 millones), ubicados en Cajamarca, este último tiene previsto iniciar construcción el 2024.

Entre tanto, de acuerdo a la nueva Cartera elaborada por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, las macrorregiones Sur y Centro se ubican en segundo y tercer lugar respectivamente, representando en conjunto el 55% de participación con una inversión de US$ 29.529 millones.

En lo que respecta a la Macrorregión Sur que comprende a Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno, contempla 19 proyectos mineros, con una inversión de US$ 21.960 millones. Siendo los más significativos Hierro Apurímac, Los Chancas y Haquira, en la región Apurímac, con montos de inversión de US$ 2.900 millones, US$ 2.600 millones y US$ 1.860 millones, respectivamente.

Por su parte, la Macrorregión Centro ostenta 16 proyectos mineros con una inversión conjunta de US$ 7.569 millones ubicados en Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Pasco y Huánuco, siendo los más significativos Reposición Antamina en Áncash con US$ 1.604 millones, Ampliación Toromocho (US$ 1.355 millones) en Junín, La Arena II (US$ 1.364 millones) en La Libertad, Reposición Inmaculada (US$ 1.319 millones) en Ayacucho.

Por último, la Macrorregión Oriente, contempla 1 proyecto, Cañón Florida, ubicado en la región Amazonas con una inversión de US$ 214 millones, representando el 0,4% de la inversión total en Cartera.