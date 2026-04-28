Resumen

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En lo concerniente a la inversión en el rubro de Exploración, el Minem reportó que en febrero de 2026 esta ascendió a US$52 millones. Foto: GEC.
En lo concerniente a la inversión en el rubro de Exploración, el Minem reportó que en febrero de 2026 esta ascendió a US$52 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, en el acumulado enero-febrero, la inversión minera superó los US$871 millones, que representó un incremento de 35,7% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por los rubros de infraestructura, equipamiento minero y exploración.

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