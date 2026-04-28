El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, en el acumulado enero-febrero, la inversión minera superó los US$871 millones, que representó un incremento de 35,7% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por los rubros de infraestructura, equipamiento minero y exploración.

A nivel territorial, la inversión se concentró en Arequipa, Ica, Moquegua y Apurímac, que en conjunto representaron el 53,9% del total nacional, consolidándose como los principales focos de dinamismo del sector en el país, según cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) que publica la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Minem.

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Respecto a la inversión en el rubro de Infraestructura, en febrero de 2026 alcanzó US$150 millones, registrando un incremento de 33,1% en relación a enero de 2026 y un crecimiento de 140,5% en comparación con febrero de 2025, marcando un dinamismo en la ejecución de obras de soporte operativo, así como en la ampliación y optimización de instalaciones mineras.

En cuanto a la inversión en el rubro Equipamiento Minero, en febrero de 2026 registró US$91 millones, alcanzando un significativo incremento de 115,0% respecto a febrero de 2025, lo que refleja una marcada intensificación en la adquisición de equipos destinados tanto a operaciones a tajo abierto como subterráneas.

En lo concerniente a la inversión en el rubro de Exploración, el Minem reportó que en febrero de 2026 esta ascendió a US$52 millones, registrando un crecimiento de 32,7% respecto a febrero de 2025, lo que refleja una mayor intensificación de las actividades exploratorias a nivel nacional.

En lo referente a la inversión en el rubro de Desarrollo y Preparación, en febrero de 2026 alcanzó los US$72 millones, registrando un crecimiento interanual de 68,1%, reflejando una sostenida ejecución de labores vinculadas al desarrollo y habilitación de áreas productivas.

Mientras la inversión en el rubro Planta de Beneficio ascendió a US$71 millones, en febrero de 2026, registrando un crecimiento de 18,4% en comparación con el mismo mes de 2025, evidenciando un desempeño favorable en términos interanuales.

Finalmente, la inversión en el rubro Otros durante febrero de 2026 alcanzó los US$39 millones, mostrando un incremento de 26,4% respecto a febrero de 2025, que mostró un mayor dinamismo en la ejecución de inversiones complementarias en las unidades mineras.