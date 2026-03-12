El Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante un comunicado, ratificó que existe stock e inventarios de gasolinas, diésel, GLP y otros combustibles para atender la demanda de todo el país.

El Minem indicó que en gasolina regular y diésel se cuenta con autonomía suficiente para atender la demanda por aproximadamente dos semanas.

“En gasolina regular y diésel, se cuenta con autonomía suficiente para atender la demanda nacional, por, aproximadamente, dos semanas, y hay cargamento en marcha para seguir abasteciendo al mercado nacional”, señaló el Minem.

Asimismo, remarcaron las medidas tomadas para agilizar la distribución de GLP, “facilitando la recuperación y reposición rápida de sus inventarios en beneficio de la población”.

Por otro lado, el Minem señaló que está trabajando junto con Osinergmin e Indecopi en todo el país, para fortalecer la fiscalización. “El alza irracional de precios no tiene fundamento. La especulación y el acaparamiento de productos son sancionados por ley”, subrayó.

Finalmente, la institución reafirmó que, este fin de semana, se normalizará el abastecimiento de gas natural a las industrias, transporte y otros sectores, lo que afianzará los requerimientos de energía que requiere el país.