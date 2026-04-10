El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, mediante Resolución N° 236-2026-MINEM/CM, de fecha 19 de marzo de 2026, el Consejo de Minería del Perú declaró la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM, de fecha 13 de octubre de 2025, que autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto “Tía María”, a favor de la empresa Southern Peru Copper Corporation, abriendo paso a una nueva evaluación y reforzando la solidez del proceso.

En ese sentido, el Minem señaló que, una vez notificada la resolución, el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, que emitirá un nuevo pronunciamiento en estricto cumplimiento de las pautas establecidas por el Consejo de Minería y la normativa vigente.

“Todo lo anterior con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en el desarrollo de inversiones que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de las regiones”, explicó el Minem.

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Asimismo, precisó que lo dispuesto por el Consejo de Minería no da por concluido ningún procedimiento administrativo, sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal correspondiente.

El Minem subrayó que siguen dando todas las certidumbres a las inversiones mineras privadas en el país. Cabe precisar que el Consejo de Minería justificó su decisión anular la autorización otorgada por la Dirección General de Minería (DGM), bajo el supuesto de que Southern Copper habría incumplido con absolver satisfactoriamente dos observaciones formuladas a su solicitud de inicio de explotación.

Consultado al respecto, Southern señaló que ha solicitado una entrevista con el Gobierno para que aclare la decisión del Consejo de Minería. La empresa indicó también que la decisión no los afectaría porque Tía María no se halla aun en etapa de explotación.