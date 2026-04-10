Resumen

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El Consejo de Minería anuló la autorización ministerial del proyecto Tía María de US$1.800 millones Foto: Andina
El Consejo de Minería anuló la autorización ministerial del proyecto Tía María de US$1.800 millones Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, mediante Resolución N° 236-2026-MINEM/CM, de fecha 19 de marzo de 2026, el Consejo de Minería del Perú declaró la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM, de fecha 13 de octubre de 2025, que autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto “Tía María”, a favor de la empresa Southern Peru Copper Corporation, abriendo paso a una nueva evaluación y reforzando la solidez del proceso.

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