El Ministerio de la Producción (Produce) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se encuentran desarrollando la Hoja de ruta tecnológica para los negocios vinculados a la minería (HRT-METS), un proyecto que tiene como objetivo elaborar una hoja de ruta tecnológica para los negocios vinculados a la minería en Perú.

Así lo dio a conocer Augusto Cauti Barrantes, viceministro de Minas, en el marco de Minería 4.0, último evento brindado por la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana.

De acuerdo a Cauti, esta medida apunta a fortalecer los niveles de innovación productiva y competitividad del sector a nivel nacional. Según lo programado, añadió, esto debería estar listo para febrero del 2020.

CIFRAS DEL SECTOR

De otro lado, el viceministro sostiene el Perú es un país líder en producción y reservas a nivel mundial, pues se encuentra en el puesto 14 como país atractivo para la inversión minera. Ocupando el segundo lugar, con respecto a Latinoamérica.

Resaltó que en el reporte World Exploration Trends 2018 publicado por S&P Global Market Intelligence en marzo de 2019, Perú permanecía en el top 5 mundial en exploración minera, ubicándose en el cuarto lugar a nivel mundial y ascendiendo al primer lugar a nivel latinoamericano logrando captar US$ 609,7 millones, superando a México (US$ 609,4 millones) y Chile (US$ 576,2 millones).

Cauti añade también que de enero a julio de 2019, los productos mineros (metálicos y no metálicos) representaron el 59,6% del valor de las exportaciones nacionales. No en vano la minería representa casi el 10% del PBI.

Además, según el informe de US Geological Survey, “Mineral Commodity Summaries 2018”, a nivel nacional, las concesiones mineras ocupan el 14% del territorio. Cabe resaltar que solo el 1,3% de las concesiones mineras actuales se encuentra en la etapa de exploración (0,3%) y en la etapa de explotación (1%).

Para el 2020, el Minem tiene estima invertir US$3.959 millones en estos proyectos: ampliación Pachapaqui Corani, integración Coroccohuayco, optimización Inmaculada, Yanacocha Sulfuros, San Gabriel. Mientras que en el 2021, se espera invertir US$3357 millones en los proyectos de Pampa del Pongo y Zafranal. En el 2022, los proyectos elegidos son Haquira, Los Chancas y Magistral, en donde se tiene planeado invertir $ 5140 millones.