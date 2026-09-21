El funcionario también puso énfasis en la exploración como una etapa clave para ampliar la cartera minera. Foto: GEC.
El funcionario también puso énfasis en la exploración como una etapa clave para ampliar la cartera minera. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, aseguró que el Minem trabaja en acelerar el desarrollo de proyectos de inversión minera como parte del objetivo de llevar el crecimiento de la economía peruana al 6%. El funcionario señaló que el sector busca facilitar permisos y acompañar a las empresas para que sus iniciativas puedan avanzar con mayor rapidez.

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