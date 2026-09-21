Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, aseguró que el Minem trabaja en acelerar el desarrollo de proyectos de inversión minera como parte del objetivo de llevar el crecimiento de la economía peruana al 6%. El funcionario señaló que el sector busca facilitar permisos y acompañar a las empresas para que sus iniciativas puedan avanzar con mayor rapidez.

“Nosotros vamos a trabajar porque cada proyecto minero ingrese lo más rápido posible”, sostuvo Shinno. Además, vinculó este esfuerzo con la meta de crecimiento económico. “Nuestro objetivo es crecer al 6% y no hay otra forma que todos los proyectos de inversión entren cuanto antes”, afirmó durante el lanzamiento de Perumin 38.

Durante su intervención, el representante del Minem destacó el potencial de Arequipa y mencionó entre las iniciativas de inversión a la ampliación de Cerro Verde, Zafranal y Tía María. A nivel nacional, también enumeró proyectos como Galeno, Michiquillay y La Granja, además del proyecto de plata, Corani.

El funcionario también puso énfasis en la exploración como una etapa clave para ampliar la cartera minera. “Es claro que la exploración es vital para poder conseguir madurar los proyectos de minería”, indicó. En esa línea, adelantó que el Gobierno prepara iniciativas para facilitar los permisos del sector.

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“Tenemos algunas iniciativas que muy pronto las daremos a conocer para seguir facilitando los permisos en el sector minería”, agregó. Shinno también adelantó cambios en el sector energético. Señaló que el Gobierno trabaja en una reforma del marco legal de hidrocarburos, ante la necesidad de incrementar las reservas de los recursos.

“Tenemos que reformar nuestro marco legal para poder ser competitivos con los países de la región y poder seguir atrayendo inversiones que nos incrementen la reserva tanto de petróleo y como de gas natural”, sostuvo.

El funcionario destacó además la participación de Estados Unidos como País aliado de Perumin 38. Consideró que su presencia permitirá reforzar los vínculos de cooperación e inversión entre ambos países, no solo en minería, sino también en el sector energético.