El segmento de mineras junior viene incrementando su relevancia dentro del mercado de capitales peruano y mostrando un creciente dinamismo en línea con un contexto favorable para la industria minera a nivel global. En los últimos años, las mineras junior han pasado de representar cerca del 0,1% del total negociado en años previos a 0,65% en 2025; y alcanzado 1,74% en el primer trimestre de 2026.

El interés por estas empresas también se observa en la actividad bursátil: durante el 2025 se registraron 10,213 operaciones, mientras que solo en el primer trimestre de 2026 ya se acumulan 5,802 transacciones.

En términos de monto negociado, el segmento alcanzó los US$24.9 millones en todo 2025, mientras que en los primeros tres meses de 2026 ya suma US$23.9 millones, acercándose rápidamente al total anual del año anterior. Estas cifras fueron destacadas en el webinar “Mineras Junior en la BVL: Del Proyecto al Mercado”, organizado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam.

En este contexto, las mineras junior cumplen un rol estratégico al concentrar gran parte de la actividad de exploración y generación de nuevos recursos, siendo clave para la sostenibilidad del sector en el largo plazo, especialmente en metales como cobre, oro y plata.

Este dinamismo no solo responde a factores de mercado, sino también a la evolución natural de estas compañías dentro del mercado de capitales, lo que se refleja en recientes casos de “graduación”, donde empresas del segmento junior han avanzado hacia etapas de mayor consolidación. En ese sentido, destacan las compañías Rio2 Limited (RIO2) y Silver Mountain Resources Inc. (AGMR).

De mantenerse esta tendencia, podrían redefinir el mapa de la renta variable local, impulsando una nueva etapa de crecimiento marcada por la exploración, la innovación y la generación de valor a largo plazo.