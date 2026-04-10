Resumen

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En términos de monto negociado, el segmento alcanzó los US$24.9 millones en todo 2025, mientras que en los primeros tres meses de 2026 ya suma US$23.9 millones. Foto: GEC.
En términos de monto negociado, el segmento alcanzó los US$24.9 millones en todo 2025, mientras que en los primeros tres meses de 2026 ya suma US$23.9 millones. Foto: GEC.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El segmento de mineras junior viene incrementando su relevancia dentro del mercado de capitales peruano y mostrando un creciente dinamismo en línea con un contexto favorable para la industria minera a nivel global. En los últimos años, las mineras junior han pasado de representar cerca del 0,1% del total negociado en años previos a 0,65% en 2025; y alcanzado 1,74% en el primer trimestre de 2026.

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