El resultado se da en un contexto de precios internacionales favorables de los principales metales.
El resultado se da en un contexto de precios internacionales favorables de los principales metales.
Por Redacción EC

La minería generó S/22.787,4 millones de recaudación fiscal para el Estado entre enero y junio de 2026, un monto que representa un incremento de 80,1% frente al mismo periodo del año pasado, cuando los ingresos alcanzaron S/12.652,3 millones, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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