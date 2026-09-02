La minería generó S/22.787,4 millones de recaudación fiscal para el Estado entre enero y junio de 2026, un monto que representa un incremento de 80,1% frente al mismo periodo del año pasado, cuando los ingresos alcanzaron S/12.652,3 millones, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El mayor aporte provino de la minería metálica, cuyos ingresos tributarios sumaron S/19.435,4 millones en el primer semestre. Este monto representó el 85,3% del total de la recaudación fiscal generada por el subsector minero.

El resultado se produjo en un escenario de precios internacionales favorables para los principales metales, acompañado por resultados positivos de las operaciones mineras. A ello se sumó el aporte de los mecanismos no tributarios vinculados al aprovechamiento de los recursos minerales.

Entre estos últimos destaca el desempeño de las Nuevas Regalías Mineras, que generaron S/2.131,9 millones entre enero y junio, equivalentes al 9,4% del total recaudado.

El resultado se da en un contexto de precios internacionales favorables de los principales metales.

En tanto, los ingresos tributarios provenientes de la minería no metálica alcanzaron S/962 millones, con una participación de 4,2%. El Gravamen Especial a la Minería aportó S/172,8 millones, mientras que las Regalías Mineras sumaron S/85,3 millones.

De esta manera, la minería metálica continúa siendo el principal componente de los ingresos fiscales asociados al subsector, mientras que las regalías y otros mecanismos complementan la participación del Estado en los beneficios económicos derivados del aprovechamiento de los recursos minerales.

¿Qué viene para el segundo semestre?

El desempeño de la recaudación minera durante la segunda mitad del año estará condicionado principalmente por la evolución de los precios internacionales de los metales, así como por la continuidad de las operaciones de las principales unidades productivas y el dinamismo de la actividad minera.

En ese escenario, el Minem prevé que la recaudación fiscal del subsector mantenga un comportamiento favorable durante el segundo semestre de 2026.

El ministerio destacó que los resultados refuerzan el peso de la actividad minera como fuente de recursos para el Estado y como una actividad relevante para el crecimiento económico y el desarrollo de las regiones.