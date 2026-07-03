00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"El mundo necesita más minerales, y los necesita ahora", fue una de las diez lecciones que dejó el WMC 2026. (Foto: IIMP)
"El mundo necesita más minerales, y los necesita ahora", fue una de las diez lecciones que dejó el WMC 2026. (Foto: IIMP)
Por Juan Saldarriaga

Más de 5.500 mil profesionales mineros de 55 países arribaron a Lima para participar en el World Mining Congress (WMC) 2026, el “evento más importante de minería en los cinco continentes” el cual volvió a tener como anfitrión al Perú después de 52 años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.