Más de 5.500 mil profesionales mineros de 55 países arribaron a Lima para participar en el World Mining Congress (WMC) 2026, el “evento más importante de minería en los cinco continentes” el cual volvió a tener como anfitrión al Perú después de 52 años.

Hablamos de un acontecimiento que nos puso en el centro de la minería mundial, “como debe ser, porque somos un gran y tremendo jugador en este negocio”, manifestó Abraham Chahuán, presidente de la 27 edición del congreso que se desarrolló del 24 al 26 de junio bajo los auspicios del Instituto de Ingenieros del Minas del Perú (IIMP).

Y es que la elección de nuestro país como sede del evento no fue casual. Por el contrario, reafirma el reconocimiento internacional al potencial minero peruano y “el papel que estamos llamados a desempeñar como suministrador de minerales críticos para el mundo”, señaló Chahuán.

Ocurre así con el cobre, mineral cuya oferta registrará una brecha global de 5 millones a 7 millones de toneladas para el año 2035, es decir, “el equivalente a la producción de diez Antaminas”, detalló el ejecutivo minero.

“Esto es lo que nos empujó a hacer lo imposible para que el congreso se desarrolle en el Perú, y para llamar la atención de los grandes jugadores (inversionistas)”, puntualizó.

Es el caso de las trasnacionales globales Antofagasta PLC, Newmont, BHP, Freeport, Anglo American, Ivanhoe Mine, Boliden, Fortescue, Trafigura y Teck.

Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, destacó el rol que juega la minería en el cuidado del agua. (Foto: IIMP)

Y también de las peruanas Minsur, Poderosa, Buenaventura y Hochschild, empresas que “son un referente mundial por las buenas prácticas que realizan”, remarcó Chahuán.

Conclusiones

El WMC resaltó la gran oportunidad que tienen los países con potencial minero para crecer y generar beneficios para su población, aprovechando el hambre por minerales que hay en el mundo.

En ese sentido, esbozó diez grandes conclusiones que resumen lo dicho en los tres días de deliberaciones.

1.El mundo necesita más minerales, y los necesita ahora

La transición energética, la Inteligencia Artificial (IA), los centros de datos, la electromovilidad y la digitalización están impulsando un crecimiento sin precedentes en la demanda de minerales críticos. El desafío ya no es prever esa demanda, sino desarrollar la capacidad para atenderla con rapidez.

2. Existe una oportunidad histórica para los países mineros

La creciente demanda de cobre y otros minerales críticos abre una oportunidad única para las economías con potencial geológico. Aprovecharla dependerá, no solo de la disponibilidad de recursos, sino también de la capacidad para desarrollar proyectos de manera eficiente, sostenible y competitiva.

Eva Arias, presidenta de Compañía Minera Poderosa, resaltó que su representada ha logrado generar seis nuevas variedades de papa. (Foto: IIMP)

3. La competitividad ya no depende únicamente de los recursos minerales

Los países competirán por atraer inversiones mediante estabilidad jurídica, instituciones sólidas, infraestructura, talento, innovación y reglas predecibles. La geología sigue siendo una ventaja, pero ya no será suficiente por sí sola.

4. La confianza se consolida como principal habilitador del desarrollo

La confianza entre gobiernos, empresas, comunidades, inversionistas y socios comerciales fue identificada como un activo estratégico. Sin confianza no hay inversiones sostenibles, innovación, licencia social ni cadenas de suministro resilientes.

5. La innovación debe acelerar el desarrollo de la minería

“Hacer más de lo mismo” no permitirá responder a la demanda futura de minerales. La Inteligencia Artificial, la automatización, la digitalización, la economía circular y la optimización de las operaciones existentes serán fundamentales para incrementar la productividad.

6. La sostenibilidad dejó de ser un complemento y pasó a ser parte del negocio

La sostenibilidad ya no se entiende únicamente desde una perspectiva ambiental. Hoy integra la gestión del agua, la des-carbonización, la economía circular, el desarrollo territorial, la seguridad y la generación de valor compartido.

7. La colaboración será la nueva ventaja competitiva

El suministro de minerales críticos requerirá una mayor cooperación entre países, empresas, la Academia, centros de investigación y organismos internacionales. Compartir conocimiento, infraestructura, tecnología y experiencias permitirá acelerar soluciones frente a desafíos comunes.

8. El talento será un factor decisivo

La minería del futuro demandará profesionales con capacidades técnicas, digitales y de liderazgo, capaces de integrar ingeniería, inteligencia artificial, ciencia de datos y sostenibilidad. La formación de nuevas generaciones se convierte en una prioridad estratégica.

"Agua primero, mina después, es el tema crítico para la minería", manifestó Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura. (Foto: IIMP)

9. Los recursos existentes deben aprovecharse mejor

El mayor potencial inmediato no está, únicamente, en descubrir nuevos yacimientos, sino también en aumentar la productividad de las operaciones, optimizar procesos y convertir residuos mineros y relaves en nuevas fuentes de minerales críticos.

10. El Perú tiene una oportunidad excepcional

Ser sede del World Mining Congress reafirmó el reconocimiento internacional al potencial minero peruano. Con la segunda mayor reserva mundial de cobre, una importante cartera de proyectos y una sólida experiencia técnica, el país está llamado a desempeñar un papel estratégico en el abastecimiento mundial de minerales críticos.

El gran reto para nuestro país, indicó el WMC, será consolidar un entorno de confianza, competitividad y sostenibilidad que permita transformar nuestra ventaja geológica en desarrollo para todos los peruanos.