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Resumen

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El resultado se da en un contexto de precios internacionales favorables de los principales metales.
El resultado se da en un contexto de precios internacionales favorables de los principales metales.
Por Maritza Saenz

Siendo uno de los principales motores de la economía, el sector minero atraviesa un desafío que no es menor: encontrar talento capacitado y, sobre todo, retenerlo. Y es que, aunque la actividad ofrece fuertes incentivos económicos, los profesionales miran más allá de esta ventaja.

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