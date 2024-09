A ese fin el Ministerio de Energía y Minas (Minem) viene afinando el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, norma que buscar dar pase a un nuevo ordenamiento jurídico sustentado en el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)

¿Qué dice la norma y por qué ha provocado el rechazo de un sector de los mineros artesanales? Lo explica en esta entrevista Mayra Figueroa, directora general de Formalización Minera del Minem.

— Los mineros artesanales advierten que no se puede cerrar el Reinfo si antes el Gobierno no formaliza a los mineros en vías de formalización.

Lo que ocurre es que no todos los mineros artesanales se van a poder formalizar porque en el Reinfo hay 84.588 inscripciones, de las cuales solo el 22% está en condición de vigente, es decir, que están en el proceso de formalización. El 78% restante posiblemente no se formalizará.

— ¿Qué sucederá con los Reinfos que no están vigentes?

La idea es tener un marco legal que permita que aquellos mineros que no están incluidos (en el registro vigente) puedan adecuarse y desarrollar actividad minera cumpliendo las condiciones que se plantean.

— Para entender mejor el problema: ¿cuántos mineros hay en el Reinfo? ¿En total son 84.588?

Hay 84.588 inscripciones en el Reinfo. Pero si hablamos de personas, nos referimos a 53.302 personas, entre naturales y juridicas.

— ¿Hay 84.588 Reinfos y solo 53.302 personas? ¿Cómo se explica que haya más Reinfos que personas?

Eso ocurre porque una persona puede tener más de una inscripción. Ha habido caso en que una persona tiene 10 o 20 inscripciones.

Según estadísticas del Minem son solo 11 mil los mineros artesanales formalizados hasta la fecha. En el Perú, de acuerdo a estimaciones de Confemin, hay hasta un millón de peruanos realizando actividades de minería artesanal.

— ¿Eso significa que hay menos mineros de los que uno se imagina?

Registrados se puede decir que sí. Pero hay que considerar que un Reinfo incluye socios, beneficiarios y trabajadores. Si hacemos estimaciones, nosotros tenemos ahora unos 2.081 Reinfos formalizados. Pero esos 2.081 Reinfos involucran a 9.526 socios. Entonces, estamos hablando de 11 mil beneficiados por la formalización.

— Si cada Reinfo formalizado aglutina a cinco personas, ¿los 80 mil Reinfos registrados representan a 400 mil peruanos? ¿Ese es el número de mineros informales en el Perú?

Las asociaciones de mineros artesanales hablan hasta de un millón. Lo que pasa es que hay muchos que no están registrados en el Reinfo. De esos (600 mil) no tenemos ninguna data.

— ¿Qué va a pasar con los mineros artesanales que no están en el Reinfo o que no tienen registro vigente?

Si no están registrados en el Reinfo pero desarrollan actividad minera podrían incluir en causal de ilegalidad. Podrían ser considerados ilegales y se les podría interdictar. Pero si aprobamos este proyecto de ley, ellos podrían adecuarse a la nueva normativa. Podrían cumplir los requisitos que estamos pidiendo, pero sin hablar ya de un proceso de formalización.

— ¿Eso significa que el proceso de formalización se terminará y empezará otro, ya no con el nombre de formalización sino de adecuación?

Correcto. Hablamos de un ordenamiento o regulación. Y va a haber un periodo de transitoriedad. Aquellos que están inscritos en el Reinfo van a tener que ser atendidos, ya sea para reordenarlos en la nueva ruta o para excluirlos.

OPOSICIÓN AL PROYECTO

— ¿Ya han presentado el proyecto de ley al Congreso?

El jueves pasado estuvimos en el Congreso y al día siguiente tuvimos una reunión con el presidente de la Comisión de Energía y Minas, solamente para informarle lo que venimos trabajando porque el proyecto de ley todavía no ha sido presentado formalmente. Y también para qué tengan conocimiento del mismo, a raiz de la marcha nacional que ha anunciado una sola confederación.

El Congreso debe decidir si aprueba o no el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, elaborado por el Minem. Esta norma busca cerrar el Reinfo, pero hay otro proyecto de ley en el Congreso que pretende lo contrario. (Foto: Congreso)

— ¿Una sola confederación?

En realidad, es solo un gremio de mineros artesanales el que no está de acuerdo con socializar el proyecto.

— ¿Ese gremio es, por casualidad, el Confemin?

Confemin, claro. Es el único gremio que no ha querido trabajar.

— Entiendo que Confemin es el gremio de mineros artesanales más grandes del Perú. Son un grupo fuerte.

Bueno, Confemin tiene entre sus socios a mineros que desarrollan actividad en La Libertad y Arequipa, que son las zonas más álgidas. Y en La libertad se encuentra la asociación de mineros artesanales de Pataz, la cual está incurriendo en causal de exclusión. Entonces, ellos no están de acuerdo ni con el cierre del proceso de formalización, ni con el proyecto de ley.

— Confemin ha denunciado que el proyecto de ley es apócrifo porque no tiene exposición de motivos ni la correspondiente resolución ministerial que lo avala.

No tiene exposición de motivos aún porque es un proyecto de ley que necesita ser socializado y fortalecido para poder ser presentado. No tiene exposición de motivos porque todavía no está cerrado. Recién con el resultado del proceso de socialización es que nosotros vamos a trabajar en la exposición de motivos.

— ¿Cuándo piensan concluir el proyecto de ley?

Nosotros pensamos concluir con el documento en el transcurso de septiembre y así poder iniciar el trámite legal para su aprobación.

— ¿La idea es concluir antes de fin de año?

Correcto, porque el 31 de diciembre termina el proceso de formalización minera, según norma.

La Confederación de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) se opone al cierre del Reinfo y exige la renuncia del ministro de Energía y Minas y del Viceministro de Minería. (Foto: Difusión)

PLAN DE EJECUCIÓN

— ¿Hay disposición en el Congreso de la República para aprobar este proyecto de ley?

El jueves pasado nos dijeron que sí están de acuerdo en que exista una norma, porque ese era el compromiso del Minem desde el 31 de diciembre del 2021. El tema es el momento, porque ellos están sintiendo la presión de los mineros artesanales. Además, han señalado que cuando reciban el proyecto de ley, recién lo van a debatir y realizar todo el procedimiento, y eso suele demorar.

— ¿Si el proyecto de ley no se llega a probar este año que sucedería?

Bueno, la alternativa es otro proyecto de ley que está en el Congreso y que busca la ampliación del proceso de formalización minera. Pero, el Ministerio de Energía y Minas ha manifestado una posición completamente contraria porque eso sería generar nuevamente todo el caos que estamos viviendo ahora.

— En caso de que el proyecto se apruebe, ¿quién se encargaría del nuevo ordenamiento?, ¿acaso los gobiernos regionales?

En principio, el proyecto de ley ofrece una transitoriedad. Establece un plazo para que las direcciones regionales de minería puedan atender todos los expedientes en un plazo de 90 días calendario. Si, pasado ese periodo, no terminan con la atención, eso pasaría al Ministerio de Energía y Minas por un plazo máximo de 180 días calendario. Esa es la propuesta, pero en el proceso de socialización hemos recibido la queja de que ese es un plazo muy corto. Eso es algo que vamos a estar evaluando, pero es importante decir que no se está encargando la responsabilidad al minero, sino al mismo Estado para concluir con los trámites pendientes.

— ¿Atenderán al millón de mineros artesanales que hay en el Perú?

No. Solamente a los que están registrados en él Reinfo.

— ¿Y los que no están en el Reinfo?

Los demás entrarán directamente a la nueva norma.

— ¿El proyecto abrirá la cancha para todos los que quieran hacer minería artesanal en adelante?

Yo diría que esta ley nos va a permitir ordenar el estrato de la pequeña minería y minería artesanal. Pero, sobre todo, dará la libertad a cualquier peruano o peruana para que desarrolle actividad minera, con un marco normativo que identifique claramente cuáles son las condiciones que tienen que cumplir.

— ¿Están al tanto de los reclamos de Confemin?

Sí, ellos han anunciado una huelga para el 9 y 10 de septiembre y lo que piden es la ampliación del proceso de formalización, que en realidad recae en el Congreso. Sus otros pedidos son la renuncia del Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y la del Viceministro de Minería, Henry Luna.