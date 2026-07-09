Las empresas mineras están adoptando un nuevo enfoque en su gestión social, con mejores resultados, y ahora se preparan a coexistir con la minería artesanal y de pequeña escala (Mape) “porque la realidad es que cada vez van a existir más Mapes”.

Tal es lo que Insuco observa en su experiencia diaria con compañías junior y senior en distintas regiones del Perú, anota Diana Méndez, directora ejecutiva para Latinoamérica de la consultora franco-británica.

“Lo que estamos viendo es una mayor disposición de las grandes empresas mineras a dejar de lado la transaccionalidad (dar para recibir) y a integrar el enfoque de desarrollo territorial. Eso ya está en agenda”, señala la especialista peruana.

En sus siete años de operación en el país, la firma ha visto un gran cambio en la minería peruana, el cual está en sintonía con su visión de sostenibilidad.

“Nuestra meta en el Perú es poder generar cambios en la gestión social, para transitar de una gestión meramente transaccional hacia una gestión transformacional que pone en el centro a los territorios”, explica Méndez.

Se trata de una estrategia que la firma, nacida en Guinea Ecuatorial, viene aplicando en más de una docena de jurisdicciones en Latinoamérica, África y Asia.

Insuco acompaña a Newmont en el cierre de mina de Yanacocha.

Ejemplo de ello es su labor en el proyecto Rimay Cajamarca, impulsado por el Minem, el cual buscaba implementar, inicialmente, una visión de la minería en la región al 2030.

Bajo la asesoría de Insuco este enfoque cambió para convertirse en un proyecto de desarrollo regional, una “visión Cajamarca al 2030”, donde la minería juega un rol catalizador, es decir, que “actúa como un medio para lograr dicho objetivo, pero no como un fin en sí mismo”, detalla Méndez.

En esa línea, la consultora viene acompañando a Newmont en el cierre de mina de Yanacocha, otrora el mayor productor de oro del Perú y de Latinoamérica.

Allí tiene a su cargo el plan de transición socioeconómica, el cual busca identificar los impactos asociados a la (pérdida) de generación de empleo, la cadena de valor, la rehabilitación de la tierra y “otros riesgos que pueda enfrentar la empresa en ese proceso”.

La consultora también acompaña proyectos de exploración en el sur del Perú desde el año 2022. Esto, con el fin de sentar las bases de la gestión social que se seguirá en las eventuales minas.

“Allí estamos trabajando modelos asociados al tema del fideicomiso social, no solamente como un trasfondo para los proyectos sino como un vehículo que formará parte de la agenda de desarrollo territorial”, refiere Méndez.

Insuco lanzará en los próximos días el Observatorio Transformacional del Corredor Minero del Sur

Observatorio transformacional

Proyecto particularmente importante para Insuco es el Observatorio de Transformación Territorial del Corredor Vial del Sur (Corredor Minero del Sur), el cual busca generar data socio-económica y ambiental de “como el territorio se ha ido transformando debido al desarrollo de proyectos de gran envergadura, en particular, de los proyectos mineros”, detalla la especialista.

El objetivo es identificar brechas y oportunidades para gestar una agenda de desarrollo territorial que sirva de herramienta para la identificación de proyectos de inversión pública y privada.

El observatorio es financiado por la Fundación Ford y e estrenará este mes con la presentación de un primer informe.

Por lo pronto, la firma ha identificado una intensa actividad minera informal-ilegal en el corredor vial, la cual representa hasta un 90% de las operaciones económicas y productivas en la zona.

De allí su interés por desarrollar modelos de coexistencia entre la gran y mediana y minería y las MAPE. Esto, con el propósito de generar inputs que puedan servir al gobierno y a las empresas formales en su acercamiento a este fenómeno.

Insuco está presente no solo en el sector minero. También realiza consultoría en energía y, sobre todo, en infraestructura. La firma está a cargo de la gestión social de la nueva Carretera Central, el proyecto de infraestructura vial más ambicioso del país.

“Se trata de un proyecto donde la gestión social es crítica porque va a atravesar una serie de territorios en Lima y Junín que se van a ver afectados positiva y negativamente”, anota Méndez.