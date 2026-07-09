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Resumen

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Advierten que el ‘esquema Yanacocha’ ningún gobierno regional lo aceptará. (USI)
Advierten que el ‘esquema Yanacocha’ ningún gobierno regional lo aceptará. (USI)
Por Juan Saldarriaga

Las empresas mineras están adoptando un nuevo enfoque en su gestión social, con mejores resultados, y ahora se preparan a coexistir con la minería artesanal y de pequeña escala (Mape) “porque la realidad es que cada vez van a existir más Mapes”.

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