Las empresas peruanas de ingeniería se expanden a otros países, y no solo exportando productos y servicios, sino buscando “jugar como locales”.

Es el caso de Prodimin, compañía que acaba de aterrizar en Argentina y Chile con soluciones geotécnicas (para estabilización de infraestructuras), probadas en las minas del Perú.

“Para nosotros no es lo mismo exportar que internacionalizarnos. Nuestro objetivo es formar parte de la cultura de los países donde ingresamos porque la minería es distinta en Argentina, Chile y Colombia, donde incursionamos tres años atrás”, apunta Fernando Muñoz, gerente general de Prodimin.

Así, el ejecutivo precisa que el involucramiento de la empresa en el país cafetalero se enfoca en la minería subterránea (la más desarrollada en dicho mercado), pero con un agregado adicional: los proyectos viales y de infraestructura.

De hecho, anota que la tecnología de Prodimin fue probada exitosamente en el reciente terremoto que azotó Colombia, evitando posibles daños en una carretera bastante transitada en las afueras de Cali.

Esto, gracias a la instalación de una barrera de contención dinámica, “similar a las instaladas en Chosica, que evitó que las rocas de un derrumbe cayeran a la vía”, detalla el ingeniero de minas.

PRODIMIN impulsa sus operaciones en Chile con la compra mayoritaria de E Mining Technology. (Foto: PRODIMIN)

Objetivo de Prodimin es llegar con este tipo de servicios a Centroamérica partiendo desde su base en Colombia, con el fin de participar en proyectos de infraestructura e hidroeléctricas, a falta de actividad minera en las naciones de esa vasta región.

Igualmente importante, indica Muñoz, es afianzar su posición en Chile, “país de las grandes ligas mineras”. Ello a través de su asociación con la trasnacional Jenmar y la compra de una participación relevante en su par E-Mining Technology, la cual monitorea “las operaciones a tajo abierto más grandes desde su base en Viña del Mar”.

“Esto nos va a dar el músculo para afianzarnos con productos y soluciones sofisticadas en Chile y los otros países donde operamos”, remarca el ejecutivo.

Crecimiento

Otra meta importante de Prodimin es continuar con su senda de crecimiento de dos dígitos, pero “desarrollando el negocio” y creando conocimiento.

Y es que la empresa ha seguido una larga trayectoria desde sus inicios, vendiendo clavos, cables y mallas de acero, hasta su reciente ingreso a Chile con una gama de productos y soluciones de alta tecnología, innovación de punta e Inteligencia Artificial (IA).

Prodimin prevé facturar de US$108 millones a US$110 millones en el 2026, gracias a las ganancias de Perú y sus filiales en los tres países donde opera.

“Lo interesante es que el año pasado crecimos entre 25% y 27%, y para el 2026 esperamos crecer otro 25%, y orgánicamente. La única adquisición inorgánica (de E-Mining Technology) va a ser para potenciar el negocio”, manifiesta Muñoz.