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Resumen

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PRODIMIN registró un crecimiento de 27% en ventas en el 2025, refiere su gerente general, Fernando Muñoz. (Foto: PRODIMIN)
PRODIMIN registró un crecimiento de 27% en ventas en el 2025, refiere su gerente general, Fernando Muñoz. (Foto: PRODIMIN)
Por Juan Saldarriaga

Las empresas peruanas de ingeniería se expanden a otros países, y no solo exportando productos y servicios, sino buscando “jugar como locales”.

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