El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) ha dado luz verde en el 2026 a estudios ambientales de grandes proyectos como Trapiche (US$3.400 millones) y la ampliación de Cerro Verde (US$2.100 millones).

Silvia Cuba, presidenta ejecutiva de la entidad ambiental, explica que este dinamismo obedece a una mejorar sustancial en la calidad de los estudios, pues “las demoras [en años anteriores] han sido por su calidad deficiente”.

- Senace está trabajando en reducir los tiempos de evaluación de los estudios ambientales. En 2024 el promedio para resolver un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) era de 400 días, en el 2025 era de 300 días y para el 2026 ustedes que sea de 150 o 160 días. ¿Lo han conseguido?

La Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Mina Justa, de casi US$2.000 millones, la hemos aprobado en 164 días. Es un gran logro. Tenemos también tres grandes proyectos de transporte que van a generar desarrollo y conectividad, particularmente, la nueva Carretera Central, cuyo EIA ha sido aprobadao días antes del plazo legal.

- ¿Y los otros dos proyectos de transporte, en que tiempo los han evaluado?

Los EIA de la Vía de Evitamiento de Jaén y de la modernización del Aeropuerto de Chiclayo también los hemos aprobado dentro del plazo legal.

- ¿Ocurre lo mismo con otros estudios ambientales?

Tenemos también Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) en hidrocarburos, minería y transportes que han sido aprobados dentro del plazo legal.

El MEIA de Mina Justa fue evaluado por el Senace en un plazo de 164 días. Se trata de una rebaja de tiempo sustancial, comparada con el tiempo promedio para la aprobación de una EIA en el 2024: 400 días. (Foto: Alxar)

- ¿En qué tiempo se están certificando los ITS?

Los ITS se evalúan en 30 días hábiles. Obviamente, hay que tomar en cuenta el plazo de tiempo que el titular minero tiene para levantar las observaciones. Pero todo esto obedece al trabajo que venimos haciendo en la entidad, y también a las asistencias técnicas que hemos implementado dentro del proceso de modernización.

- ¿El Senace sigue modernizándose?

Fortalecer una entidad para ponerla al servicio del país no se hace de un día para otro. Llevamos dos años trabajando arduamente para mejorar los plazos de evaluación, en trabajo coordinado con los opinantes técnicos, las consultoras y los titulares de los proyectos. Eso nos ha permitido optimizar los procesos. Es el punto de partida. Vamos a ir acelerando conforme sea necesario y seguiremos fortaleciendo la calidad de los estudios porque muchas de las demoras han sido por su calidad deficiente.

- ¿Las demoras de años previos se debían a que los estudios no tenían la calidad necesaria?

Justamente. Lo que hemos hecho es fortalecer la etapa de elaboración de los estudios.

- ¿La cual está a cargo de los operadores de los proyectos?

La cual está a cargo de las empresas. Lo que nosotros hacemos es acompañarlas en el campo para darles asistencia técnica antes de la presentación de sus estudios. Y también les damos asistencia técnica después de emitir el informe de observaciones, para mejorar la calidad del acompañamiento y optimizar los plazos de la evaluación.

- ¿Eso ha dado resultado?

Por ejemplo, hemos reducido el número de informaciones complementarias para un proyecto, de 19 a 6, y la idea es que sean solamente dos. En ese esfuerzo estamos. Por eso es importante el esfuerzo de los inversionistas y las consultoras para que presenten estudios ambientales de calidad y con información suficiente, y no estudios con miles de hojas porque es demasiado papel y demasiada información que no es necesaria.

La evaluación del último MEIA de Cerro Verde se logró en un plazo de once meses. (Foto:SNMPE)

PROYECTOS MINERO-ENERGÉTICOS

- Senace proyecta cerrar el 2026 con US$20 mil millones en estudios ambientales aprobados. ¿Lograrán esa meta?

Nosotros ya hemos superado el monto del año pasado, que fue de US$18.000 millones. Tenemos certificados estudios ambientales por US$18.800 millones en lo que va del año. Tenemos todo el apoyo del Ministerio del Ambiente para cumplir con la meta de los US$20 mil millones. Esperamos que todos los actores que intervienen en el proceso, tanto opinantes técnicos como consultoras, sumen para cumplir esa meta. Pero sin descuidar la participación ciudadana.

- ¿La mayor parte de los estudios aprobados corresponde a minería?

El 70% del servicio requerido al Senace corresponde a la actividad minera, y dentro de la actividad minera tenemos un número significativo de ITS, por la misma necesidad de la actividad. Hablamos de modificaciones para cambios tecnológicos y pequeñas ampliaciones que generan impactos no significativos y que se realizan dentro de la huella del proyecto. Si se trata de estudios para necesidades operativas tenemos que ser muy ágiles en el proceso de evaluación.

- ¿Qué estudios ambientales de proyectos mineros han certificado recientemente?

El MEIA del proyecto Coroccohuayco (US$1.800 millones) se aprobó en mayo pasado. También la ampliación de Cerro Verde (US$2.100 millones). El plazo de este proyecto se redujo significativamente y se aprobó en once meses. Ese fue un trabajo muy bueno de nuestro equipo y de los opinantes técnicos.

- ¿Y en hidrocarburos? ¿En qué estado se encuentra el EIA del proyecto de exploración ‘off-shore’ de Anadarko?

Hablamos del lote Z-62, que es el proyecto ‘off-shore’ más importante del Perú. Eso está ya en proceso de evaluación. El titular se encuentra levantando las observaciones con una información faltante. Así que, prontamente, tomaremos una decisión.

- ¿Qué otros EIA en hidrocarburos están certificando? ¿O no hay muchos?

En hidrocarburos, básicamente, se trata de ITS de proyectos que ya están en operación. Son mejoras tecnológicas o mejoras muy particulares, que generan impactos ambientales no significativos. En el caso de hidrocarburos, los ITS se están aprobando dentro del plazo de ley.

El senace tomará próximamente una decision sobre el EIA del lote Z-62, en la costa de La Libertad. / Karen Guardia

- ¿Están evaluando algún estudio relacionado con el proyecto Camisea?

No, absolutamente. Lo que tenemos es un ITS de Transportadora de Gas del Perú (TGP) relacionado con el mantenimiento y la continuidad operativa del gasoducto.

- La viceministra de Hidrocarburos ha anunciado el diseño de un nuevo instrumento ambiental denominado Igaspe. ¿Eso ya se está implementando?

Entiendo que esa es una propuesta de la viceministra Iris Cárdenas. Nosotros no somos rectores del sistema de evaluación. Eso lo hace el Ministerio del Ambiente. Esa propuesta debe ser conversada entre ellos. Evidentemente, nosotros opinamos, pero en este momento no hay nada.

OTROS PROYECTOS

- ¿Qué sectores económicos aún no han asumido en el Senace?

Este año hemos consolidado nuestra institución. Tenemos a los 17 sectores productivos. El último ha sido el sector turismo, que hemos asumido con mucha alegría. Estamos con nuestros equipos, organizándonos para brindar servicio qué corresponde en función de las necesidades de cada sector.

- ¿Cuáles son los proyectos más importantes actualmente en evaluación?

Estamos evaluando la modificación de Shougang, en Marcona. también tenemos estudios de líneas de transmisión y proyectos de infraestructura como el Anillo Vial periférico, que aún está en evaluación. Sabemos que también están en elaboración los tramos dos y tres de la nueva Carretera Central, que, esperamos, ingresen el próximo año.

- La nueva Carretera Central es un gran proyecto.

Y Quellaveco también. Estamos evaluando la quinta modificación del estudio ambiental. Y tenemos el proyecto Tía María, que ha sido admitido a trámite. Estamos evaluando su Plan de Participación Ciudadana (PPC) y su resumen ejecutivo.

- ¿Pero el EIA de Tía María no se había aprobado ya?

El EIA sí, Esta es la primera modificación del EIA de Tía María, pero son modificación de componentes auxiliares, no de componentes principales porque no se está ampliando la unidad minera. No va por ese camino. Tenemos muy buenos proyectos para el próximo año, incluyendo proyectos de infraestructura pública.

El Senace coordina con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el ingreso de estudios ambientales de proyectos viales para que tengan la calidad requerida.

- ¿También tienen proyectos del Estado?

Estamos con mucha confianza de que se dinamice más la inversión pública. Estamos coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que los proyectos ingresen con la calidad que se requiere.

- ¿Finalmente, tienen una meta de largo plazo en el Senace?

La meta de largo plazo es consolidar la institución. Estamos trabajando para que el Senace sea un referente en América Latina. Hoy lo somos en evaluación de EIA. La semana pasada estuve en una reunión de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental y estamos liderando la innovación tecnológica con Inteligencia Artificial. Nuestra visión es que seamos vistos como una entidad que camina en función de las necesidades del país, como un aliado de la inversión pública y privada.