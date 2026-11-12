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Resumen

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"Estamos trabajando para que el Senace sea un referente en América Latina", señala Silvia Cuba. (Foto: Senace)
"Estamos trabajando para que el Senace sea un referente en América Latina", señala Silvia Cuba. (Foto: Senace)
Por Juan Saldarriaga

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) ha dado luz verde en el 2026 a estudios ambientales de grandes proyectos como Trapiche (US$3.400 millones) y la ampliación de Cerro Verde (US$2.100 millones).

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