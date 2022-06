Las consecuencias de la alta conflictividad social registrada en los últimos seis meses en torno a las principales unidades mineras del país se ha reflejado en la menor producción de los principales metales de exportación . Solo en abril, la minería metálica retrocedió 4,7% respecto al mismo mes del 2021 por los menores niveles de producción de cobre (-3,1%), oro (-0,1%), plata (-4,4%), plomo (-4%) y zinc (-23%), según cifras preliminares del INEI. Los dos primeros representan el 76% del valor total de las exportaciones de este rubro.

Con esto, la producción metálica en términos reales acumula su tercer mes consecutivo en terreno negativo. En febrero y marzo se registraron retrocesos de 2,03% y 3,21% respecto a períodos similares del 2021. Solo en enero hubo un ligero incremento de 3,42%, respectivamente [ver gráfico].

LEE TAMBIÉN | Denuncian la extracción ilegal de material de Las Bambas

Si bien en el 2021 el valor exportaciones mineras marcó cifras récord respecto a años anteriores, este hecho estuvo impulsado principalmente por el aumento de precios más que por el de la producción. Por ejemplo, el crecimiento anual del precio del cobre (el principal producto de exportación) fue de 51%, mientras que su producción registró un rebote de 6,5% respecto al 2020.

Balance negativo

La extracción de los principales metales tampoco ha logrado sobrepasar los niveles registrados antes de la pandemia. Durante el primer trimestre de este año, de los cinco metales con mayor exportación, solo el volumen procesado de cobre tuvo un ligero incremento de 4,1% frente al 2021, mientras que las peores caídas las tuvieron el plomo (-3,9%) y el zinc (-11,8) según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Las brechas de producción son mayores si se comparan con el mismo período del 2019. En este caso, la producción de cobre en el primer trimestre de este año es menor en 6% que la del año previo a la pandemia, la de plomo en 11%, mientras que la de oro en casi 29%.

La reducción de la producción de cobre se evidencia aún más a nivel regional. Este es el caso de Apurímac, donde se encuentra la mina Las Bambas, cuya producción real ha venido en descenso en los últimos tres años (desde las 400 mil toneladas registradas en el 2019 hasta las 290 mil del 2021). Según estimaciones de la Cámara de Comercio de dicha región, luego de 51 días de paralización en Las Bambas se dejó de exportar US$460 millones en concentrados de cobre, mientras que la región ha dejado de percibir alrededor de S/160 millones en canon y regalías mineras por los bloqueos a la empresa.

En el caso del oro, la reducción se ha notado más en Cajamarca, la segunda región productora. Entre el 2019 y el 2021 el volumen procesado de este metal se redujo de 32 millones a poco mas de 20 millones de gramos finos.





Tema de fondo

¿Cuál debería ser la estrategia del Ejecutivo y las empresas para lograr revertir esta situación? Para Rómulo Mucho, ex viceministro de Energía y Minas, el actual Gobierno no ha tomado en cuenta o no incluye entre sus planes la promoción de la minería o el aumento de su producción, por que una solución a mediano plazo debe pasar necesariamente por el cambio de la actual visión que tiene sobre esta actividad.

“Los datos son preocupantes. Si no fuera por efecto de precios estaríamos en un declive, los ingresos relativamente son mejores que antes. En el primer trimestre de este año en el cobre tenemos un superávit de 780 millones de dólares, mas no se traduce en el volumen, pero ya se ha perdido alrededor de 80 mil toneladas por la paralización de Cuajone y actualmente por los 48 días de Las Bambas (...). En el oro no hemos tenido ningún conflicto pero los yacimientos van declinando sus leyes y tonelaje, a no ser que entre en producción la mina Ollaechea o San Gabriel, que ya debería estar construyéndose, o Yanacocha Sulfuros que lo ha pospuesto para el próximo año”, explica.

Por su parte, Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señala que el actual clima de conflictividad social ha sido un factor clave para el impedimento o desarrollo de nuevos proyectos y del manejo estable de la producción. Sostiene que en los resultados de mayo se notará aún más el efecto de paralización sobre Las Bambas.

“Es una operación que estuvo diseñada para producir en el orden de las 300 a 320 mil toneladas al año, ha estado produciendo lo mejor que ha podido a pesar de las dificultades, hay un inventario importantísimo arriba de la mina de producto terminado que excede los US$600 millones que no los dejan transportar. Es un monto que equivale a cuatro meses de producción”, detalla.

Ambos especialistas estiman que el actual clima de violencia podría alterar el calendario de construcción de futuras minas o nuevas exploraciones que deberían tomar la posta a Quellaveco, el último proyecto de gran envergadura ejecutado en Moquegua.

“No tengo optimismo por el desarrollo de inversiones importantes, algunas inversiones de sostenimiento se realizarán o inversiones de mediano tamaño se ejecutarán. Luego de Quellaveco ya no hay nuevas mega inversiones, no porque no tengamos proyectos o prospectos, pero eso demanda o requiere que hay un ambiente social y político propicio para ir adelante con las inversiones.”, opina Gálvez.