La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, cuestionó los motivos detrás de las iniciativas el Congreso en materia económica, referidas al sistema de pensiones y el congelamiento de deudas.

“Acá hay que tomar decisiones pensando en que el Perú no acaba con la pandemia, ni con las elecciones. Tenemos que pensar en el futuro del país”, señaló en diálogo con RPP.

“Estas medidas tratan de disfrazarse como medidas que buscan el interés público, pero solo son nocivas o afectan a un grupo muy reducido de personas”, añadió.

La titular del MEF puso como ejemplo la ley de peajes, también aprobada por el Parlamento. Indicó que esta iniciativa prometía un beneficio público, cuando solo obedecía al interés de un “grupo muy acotado de empresas de transporte”.

Proyectos del Legislativo

Alva subrayó que las propuestas en discusión del Congreso evitarían una recuperación de la actividad productiva peruana, post pandemia.

“Vulneran los principios más básicos de la teoría económica, y van en contra de todas las posibilidades que tenemos de reactivar la economía”, anotó.

Sobre el proyecto que plantea el congelamiento de deudas, explicó que perjudicaría los ahorros de los ciudadanos, y no necesariamente beneficiaría a quienes menos tienen.

“Un profesional con mucho sueldo que ha pedido un crédito hipotecario para comprar su segunda casa de playa se puede ver beneficiado”, indicó.

También se refirió duramente al proyecto que pretende devolver a los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sus aportes.

“Para poder legislar sobre sistemas de pensiones hay que conocerlos bien, y hay un enorme desconocimiento sobre cómo funciona la ONP”, manifestó Alva.

La titular del MEF recalcó que los aportantes de la ONP no cuentan con un fondo de capitalización, por lo que no se les estaría devolviendo nada. Por el contrario, sería un reparto de dinero de las arcas públicas, de parte del Legislativo.

“La Constitución prevé que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Las respuestas que hemos intentado dar, solucionan los problemas de corto plazo, pero no hipotecan el futuro del país. No vamos a poder salir de esta crisis con este tipo de proyectos de ley”, puntualizó.

