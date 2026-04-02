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Ministerio de Energía y Minas (Minem)
Ministerio de Energía y Minas (Minem)
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) designó, mediante la Resolución Suprema 011-2026-EM, a los viceministros de Hidrocarburos y de Electricidad en el marco de la Ley de Organización y Funciones de dicho portafolio.

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