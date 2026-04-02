El Ministerio de Energía y Minas (Minem) designó, mediante la Resolución Suprema 011-2026-EM, a los viceministros de Hidrocarburos y de Electricidad en el marco de la Ley de Organización y Funciones de dicho portafolio.

De esta manera, se designó a Marco Eric Agama Rodriguez en el puesto de Viceministro de Hidrocarburos del Minem, puesto considerado de confianza.

El viceministro de Hidrocarburos formula, coordina, ejecuta y supervisa la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos, de conformidad con la respectiva política nacional.

Por otro lado, mediante la Resolución Suprema 013-2026-EM se designó a Milko Omar Zacarías Vega en el puesto de Viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, puesto considerado de confianza.

El Viceministro de Electricidad, formula, coordina, ejecuta y supervisa la política de desarrollo sostenible en materia de electricidad, de conformidad con la respectiva política nacional.

Previamente se aceptó la renuncia formulada por Nilo Rubén Pereira Torres al puesto de viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.