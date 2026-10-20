La medida se da vía Resolución Ministerial N° 00363-2026-PRODUCE, publicada hoy en El Peruano. (Foto: Andina)
La medida se da vía Resolución Ministerial N° 00363-2026-PRODUCE, publicada hoy en El Peruano. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de la Producción (Produce), vía Resolución Ministerial N° 00363-2026-PRODUCE, publicada hoy en El Peruano, autorizó al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) la ejecución de la pesca exploratoria del recurso anchoveta blanca o samasa en el litoral del mar peruano y fuera de las 5 millas náuticas de distancia a la costa.

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