El Ministerio de la Producción (Produce), vía Resolución Ministerial N° 00363-2026-PRODUCE, publicada hoy en El Peruano, autorizó al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) la ejecución de la pesca exploratoria del recurso anchoveta blanca o samasa en el litoral del mar peruano y fuera de las 5 millas náuticas de distancia a la costa.

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De esta manera, se aprobó que dicha pesca exploratoria del Imarpe utilizará embarcaciones pesqueras de cerco de mayor escala con hasta 110 m³ de capacidad de bodega, con el objetivo general de evaluar la distribución espacial, disponibilidad y características biológico-pesqueras de la anchoveta.

La norma indica que la pesca exploratoria se desarrollará a partir de las 00:00 horas del día siguiente de publicado el listado de embarcaciones pesqueras al que se refiere la presente resolución ministerial, y por un periodo de hasta 15 días calendario.

El Imarpe coordina y realiza el seguimiento de la citada pesca exploratoria y comunica al Ministerio de la Producción sobre el desenvolvimiento de la misma, brindando con la prontitud del caso, la base científica para la adopción de las medidas de manejo que resulten necesarias.

Incluso, de ser el caso, se decretará la suspensión de actividades o el cierre inmediato de zonas de pesca por incidencia de juveniles o captura incidental o por razones de conservación, así como la conclusión de la pesca exploratoria, según corresponda.

Finalmente. el Imarpe remite a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio de Pesca y Acuicultura del Produce el informe final con los resultados obtenidos y las recomendaciones complementarias para la adopción de las medidas que resulten necesarias, hasta 10 días calendarios posteriores a la culminación de la presente actividad de investigación.