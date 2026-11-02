La finalidad de este protocolo aprobado por el MTPE es reducir la probabilidad de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y otros daños a la salud asociados al fenómeno de El Niño. Foto: MTPE.
La finalidad de este protocolo aprobado por el MTPE es reducir la probabilidad de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y otros daños a la salud asociados al fenómeno de El Niño. Foto: MTPE.
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el fenómeno de El Niño con el objetivo de proteger la vida y la salud de los trabajadores frente a lluvias intensas, inundaciones y altas temperaturas. Esta herramienta de alcance nacional orienta a los empleadores para anticiparse a los riesgos, responder ante emergencias y organizar el retorno seguro a las labores.

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