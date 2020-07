Al mediodía del miércoles 15, Martín Ruggiero juró como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Un día antes del cambio de jefes de carteras, el MTPE informó a El Comercio que hasta el 7 de julio habían recibido 30.000 solicitudes para suspensión perfecta, atendiendo a la fecha menos del 30%.

Pero entre los retos más urgente que deberá abordar Ruggiero también se encuentra la creación de nuevas plazas de trabajo y evitar que la informalidad aumente a más del 70%, cifra en la que rondaba antes del inicio del estado de emergencia por el coronavirus.

1. ¿Qué medidas urgen sobre el proceso de suspensión perfecta?

Jorge Toyama (socio en Vinatea & Toyama): Corregir los límites establecidos como requisitos para las empresas

Son dos temas. La primera, una reforma reglamentaria que permita a las empresas de más de 100 trabajadores tener las mismas posibilidades que las de menos empleados. Esto es discriminatorio. Lo segundo es tener una apertura para comprender las razones que motiven a una empresa, que está evidentemente paralizada, a aplicar esta medida. El MTPE ha rechazado suspensiones de empresas casi en liquidación, como las líneas aéreas.

Pamela Navarro (directora del área laboral de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría): Hubo falta de claridad para los trabajadores y los empresarios

Lo primero es tener claridad. En el período anterior, el MTPE decía algo, la norma decía otra diferente y la Sunafil otra distinta. Se dijo que los que accedieron a Reactiva Perú no deberían acceder a la suspensión, pero no hay ninguna norma que lo señala. Lo que no puede haber es una confusión por parte del Ejecutivo respecto a los mensajes. Se deben poner las reglas claras sobre el procedimiento.

Se perdieron casi 2,7 mlls. de empleos en Lima en el segundo trimestre. (Foto: GEC)

Miguel Jaramillo (investigador principal de Grade): La implementación de esta medida debe ser menos burocrática

Las medidas tienen que ver con que haya un proceso expedito de revisión de los procesos de suspensión. De ser posible, que se aplique el silencio administrativo, con cargo a que se verifique posteriormente. El tema está en cómo se implementan estas normas. Debe ser más ligero y menos burocrático para agilizar el proceso. Esta norma ya estaba en el marco laboral, pero el Gobierno le ha puesto trabas. La capacidad de respuesta ha sido sumamente pobre.

Pablo Lavado (profesor de Economía de la Universidad del Pacífico): El proceso de suspensión ha tomado muchísimo tiempo y debe agilizarse

Tienen que acelerarse los procesos de suspensión. En esta época se debe tener una sintonía fina de lo que está sucediendo y lo que se puede hacer. La suspensión tomó muchísimo tiempo. Deben evaluarse los trámites sobre cuáles son los sectores y empresas que retomarán operaciones y luego aplicar con celeridad [las suspensiones]. Esto permite a la empresa no quebrar y luego retomar el vínculo laboral con los trabajadores.

2. ¿Cómo enfrentar el subempleo y la informalidad que se incrementarán?

Jorge Toyama: Es urgente que el Gobierno emita una norma de salvataje laboral

Si la principal tarea de la anterior cartera era gestionar las suspensiones perfectas, la de esta será gestionar las liquidaciones, ceses colectivos, reestructuraciones ante el Indecopi, etc. Es urgente que el Gobierno emita una norma de salvataje laboral para que las empresas apuesten por trabajadores formales. Por ejemplo, que paguen menos impuestos o seguro social. Otro tema es que el trabajo remoto llegó para quedarse.

Pamela Navarro: Se necesita una campaña de información sobre qué se puede hacer

La única forma de evitarlo es tendiendo puentes, pero debe ser para ambos lados y encontrándose en un punto medio. Si el Ejecutivo les dice a los trabajadores que no acepten ninguna reducción de salario porque es ilegal, es correcto, pero cuando es unilateral, no consensuado. Esto termina acorralando al empleador. También se debe decir que hay alternativas para evitar romper los vínculos laborales y caer en el subempleo, por ejemplo. Urge una campaña de información mediante la cual se dé el mensaje completo.

Tasa de desempleo alcanzó el 12,4% al sexto mes del año. (Foto: El Comercio)

Miguel Jaramillo: Simplificar los trámites para que las empresas reanuden operaciones

Creo que se tienen que revisar todos los procedimientos que se dieron para la reapertura económica y ver que no estén generando más informalidad de la que ya hay. Se necesita que las empresas reanuden sin agobiarse financieramente o con trámites que no contribuyen al control de la pandemia o a su operatividad. En general, hay que simplificarles la vida. Si queremos empleo formal, hay que simplificarse.

Pablo Lavado: No se debe desincentivar a las empresas pequeñas con muchos trámites

La situación actual no debe impedir pensar en qué se puede hacer con una tasa probable de informalidad de 80%. Buscar medidas de formalización está vinculado a varios aspectos, como las flexibilizaciones a las empresas para contratar. En términos administrativos, a una empresa pequeña no se le puede pedir tanto. Además, la Sunafil tiene que sacarse el chip de la fiscalización indiscriminada y ponerse uno de acompañamiento y asesoría.

3. ¿Cómo podría la legislación laboral facilitar la creación rápida de empleos en este contexto de crisis?

Jorge Toyama: Se requiere una reforma que se concentre en incentivar el empleo

El país necesita una reforma, aunque sea de manera transitoria, donde la regulación, en lugar de proteger al estable, incentive la generación de empleo sostenible. Es decir, en lugar de contratar a dos vigilantes de 12 horas cada uno, que sean tres de ocho horas. Así se tiene una familia más asegurada y a la empresa se le da beneficios tributarios.

Pamela Navarro: Fomentar la contratación laboral y apuntar a microempresarios

La única manera es fomentando la contratación temporal. Flexibilizando de alguna manera no el régimen de beneficios, pero sí la forma de contratación. También hay que apuntar a ayudar al microempresario. La implementación de protocolos implica un montón de dinero. Además, se debe esclarecer el trabajo remoto, que ha llegado para quedarse.}

De acuerdo con el INEI, el subempleo creció en 3,9% en junio, luego de haber caído en 63,5% en abril y 52,3% en mayo. (Foto: Violeta Ayasta/GEC)

Miguel Jaramillo: Los programas de empleo temporal deben potenciarse

En la legislación existen los programas de empleo temporal. Pero esto resulta insuficiente. Se necesita una reforma de la normativa que regule las contrataciones en el sector privado, de manera que no se sobrerecarguen las contrataciones, y que también se enfoquen en brindar capacitaciones que permitan conseguir un empleo adecuado próximamente.

Pablo Lavado: Los gobiernos subnacionales y su relevancia para el empleo temporal

Pueden potenciarse los programas de empleo temporal, por ejemplo, el de Trabaja Perú, en coordinación con gobiernos subnacionales. Que se empiecen a crear empleos y se expanda en los próximos meses. Para el mediano plazo, urgen capacitaciones laborales, orientadas a sectores que el próximo año retomarán la senda del crecimiento.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Presidente Vizcarra sobre nuevo gabinete: "mi Gobierno plantea fuerza y unidad" 16/07/2020