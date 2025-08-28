El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha publicado el proyecto para garantizar la calidad del servicio de agua potable y saneamiento, así como optimizar la labor de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) en beneficio de las familias peruanas vulnerables.

La medida se establece en la Resolución Ministerial N° 215-2025-VIVIENDA, publicada en el diario oficial El Peruano, con la cual se busca que las EPS cubran de manera adecuada sus costos de operación y mantenimiento, además de facilitar inversiones orientadas a la mejora del servicio, actualmente limitadas, entre otras razones, por la aplicación de subsidios a usuarios con altos niveles de consumo y mayores ingresos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El proyecto consta en la actualización de la metodología para calcular el costo de capital de este servicio esencial. De esta forma, se busca asegurar que el servicio se preste en condiciones óptimas, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por la normativa nacional para el consumo humano.

“En el corazón de esta propuesta está el firme compromiso con los hogares más vulnerables, quienes seguirán contando con el respaldo del Estado a través de un sistema de subsidios cruzados que garantice el acceso equitativo a un servicio esencial como el agua potable”, expresó el ministro de Vivienda Durich Whittembury.

La nueva metodología (WACC), es una herramienta que permitirá alinear progresivamente las tarifas al costo real del servicio. El proyecto de actualización de la metodología podrá recibir aportes y comentarios por parte de la ciudadanía, en un plazo de 21 días calendarios, a través de una matriz publicada conjuntamente con la norma en la web del Ministerio de Vivienda.

Está previsto que la aplicación de esta metodología sea progresiva. Esto permitirá que las EPS dispongan de mayores recursos para operar y mantener adecuadamente el servicio, así como para renovar infraestructuras que hayan llegado al final de su vida útil, beneficiando a los usuarios a nivel nacional.

Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda adelantó que el incremento en la recaudación se destinará al Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS), un fondo intangible que sólo podrá ser utilizado para financiar proyectos de ampliación, modernización y cierre de brechas en los servicios de agua potable y saneamiento, asegurando que cada vez más peruanos accedan a este servicio básico de forma segura y confiable.