El proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social (VIS), puesto en consulta pública por el Ministerio de Vivienda, plantea que los beneficiarios de subsidios habitacionales deberán destinar el inmueble a su propia residencia durante los primeros cinco años. (Imagen: Andina)
El proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social (VIS), puesto en consulta pública por el Ministerio de Vivienda, plantea que los beneficiarios de subsidios habitacionales deberán destinar el inmueble a su propia residencia durante los primeros cinco años. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Vivienda publicó el proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social, que propone nuevas reglas para quienes accedan a subsidios del Estado.

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