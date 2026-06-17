Resumen

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Alex Paredes, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y además quien sustentó el proyecto ante el pleno, indicó que, con esta aprobación, se corregirán brechas internas, se fortalecerá la fiscalización laboral y la formalización del empleo. Foto: Sunafil.
Alex Paredes, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y además quien sustentó el proyecto ante el pleno, indicó que, con esta aprobación, se corregirán brechas internas, se fortalecerá la fiscalización laboral y la formalización del empleo. Foto: Sunafil.
Por Redacción EC

El Pleno aprobó el texto sustitutorio consensuado que modifica las leyes 32486, 32509, 32521 y 32522, luego de la coordinación entre Freddy Solano González, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República.

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