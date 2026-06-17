El Pleno aprobó el texto sustitutorio consensuado que modifica las leyes 32486, 32509, 32521 y 32522, luego de la coordinación entre Freddy Solano González, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República.

La norma viabiliza la implementación de nuevas escalas remunerativas en diversas entidades públicas durante el año fiscal 2026, entre ellas la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

“Este es el resultado del diálogo directo con los sindicatos y del compromiso del Gobierno con quienes fiscalizan día a día el cumplimiento de los derechos laborales. Revalorar el trabajo de los inspectores es revalorar la protección de millones de peruanos”, señaló el ministro Freddy Solano.

El Pleno aprobó además el Proyecto de Ley 9621/2024-CR, que reconoce a la Sunafil como única autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo a nivel nacional, convirtiendo en permanente la transferencia de competencias que desde 2018 ejercía la Sunafil de manera temporal en lugar de los gobiernos regionales.

El congresista Alex Paredes, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y además quien sustentó el proyecto ante el pleno, indicó que, con esta aprobación, se corregirán brechas internas, se fortalecerá la fiscalización laboral y la formalización del empleo.