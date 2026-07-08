La contratación formal de personas con discapacidad continúa mostrando resultados alentadores en el país. Gracias a las acciones impulsadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), más de 4,200 personas con discapacidad fueron incorporadas a la planilla electrónica, asimismo 1,693 empresas adicionales formalizaron la contratación de trabajadores con discapacidad, en comparación con el año 2022, consolidando un avance significativo hacia un mercado laboral más inclusivo.

Este importante crecimiento se fortalece con el lanzamiento de la estrategia “Perú Inclusivo: Pacto por la Promoción del Empleo para las Personas con Discapacidad”, una alianza entre el MTPE, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO), que busca facilitar el acceso de las personas con discapacidad a un empleo formal mediante acciones articuladas entre el Estado y el sector privado.

La nueva estrategia representa un paso decisivo para promover la formalización laboral y la inclusión social, al integrar servicios de empleabilidad, capacitación y acompañamiento especializado que permitan cerrar las brechas que aún enfrentan miles de personas con discapacidad para acceder a un trabajo digno.

Como parte de esta iniciativa, el MTPE impulsará el proyecto “Inclusión Laboral con Empleo con Apoyo para Personas con Discapacidad en Lima, Callao, Ica y La Libertad”, financiado por FONDOEMPLEO con una inversión superior a S/ 1.700 millones, el primer proyecto de esta naturaleza promovido por el sector en más de una década.

La intervención permitirá capacitar a centenas de personas con discapacidad bajo el enfoque de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) e implementar, por primera vez de manera prioritaria, la metodología de Empleo con Apoyo para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, especialmente aquellas con autismo. La meta es lograr la inserción laboral formal de cerca de 400 personas en un periodo de 18 meses.

Durante el lanzamiento de la estrategia, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, destacó que el país está dando un paso histórico para transformar el mercado laboral.

“La inclusión laboral no puede seguir siendo vista como un acto de caridad ni como una obligación legal. Es un derecho humano y también un motor de productividad. Hoy unimos esfuerzos para derribar barreras y construir un mercado laboral donde el talento y la equidad sean la norma. Nuestra meta es clara: generar más oportunidades de empleo formal para las personas con discapacidad y demostrar que la diversidad fortalece a las empresas y al país”, afirmó.

Experiencias de vida

Uno de los momentos más emotivos de la actividad fue el reconocimiento a Lizet Franco, ella tiene discapacidad auditiva y trabaja desde hace 4 años en la empresa FISA, a través del mensaje de señas invitó a que las personas con discapacidad rompan sus miedos y participen en las postulaciones de las convocatorias del MTPE, también que las empresas contraten a las personas con discapacidad, sin ningún temor.

Asimismo, Luis Alberto Sánchez, otra persona con discapacidad, compartió su experiencia como beneficiario de la metodología de Empleo con Apoyo. Gracias al acompañamiento brindado por el MTPE, logró incorporarse al mercado laboral hace diez años y desarrollar una trayectoria que hoy demuestra que la discapacidad no limita el talento cuando existen oportunidades.

“Tener un trabajo cambió mi vida. Me permitió ser independiente, crecer como persona y demostrar que las personas con discapacidad sí podemos aportar mucho a las empresas cuando se nos brinda una oportunidad”, expresó emocionado.

La estrategia también permitirá que las instituciones participantes compartan información y articulen servicios para identificar a personas con discapacidad que buscan empleo, brindarles capacitación, orientación laboral y acompañamiento durante su proceso de inserción, además de ofrecer asistencia técnica gratuita a las empresas para implementar ajustes razonables en los centros de trabajo.

Asimismo, la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026 revela que solo en Lima Metropolitana las empresas requerirán cerca de 5 mil puestos de trabajo para personas con discapacidad, una oportunidad que el MTPE buscará atender mediante su Bolsa de Trabajo especializada y el fortalecimiento de las alianzas con el sector empresarial.

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