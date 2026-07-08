La nueva estrategia representa un paso decisivo para promover la formalización laboral y la inclusión social | Foto: MTPE
La nueva estrategia representa un paso decisivo para promover la formalización laboral y la inclusión social | Foto: MTPE
Por Redacción EC

La contratación formal de personas con discapacidad continúa mostrando resultados alentadores en el país. Gracias a las acciones impulsadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), más de 4,200 personas con discapacidad fueron incorporadas a la planilla electrónica, asimismo 1,693 empresas adicionales formalizaron la contratación de trabajadores con discapacidad, en comparación con el año 2022, consolidando un avance significativo hacia un mercado laboral más inclusivo.